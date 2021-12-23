В Полпредстве Татарстана прошла встреча Медиаклуба

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ 22 декабря состоялась очередная встреча Медиаклуба.

Объединение создано в 2010 году при Полпредстве Татарстана. С Медиаклубом семь раз встречался Рустам Минниханов. Последняя встреча состоялась в феврале текущего года.

Вчера с журналистами клуба встретились заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов, руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Равиль Калимуллович поблагодарил журналистов за многолетнее сотрудничество, за внимание к деятельности Полпредства в Москве и к Республике Татарстан в целом. Напомнил о наиболее крупных событиях региона и мероприятиях представительства.

Отметил, что республика гордится личными успехами представителей Медиаклуба в профессии. Например, у Альбины Гумеровой в 2021 году вышла вторая книга прозы и Атнинский драматический театр поставил спектакль по ее пьесе, а по произведению Фарида Нагима в ноябре текущего года Оренбургский татарский театр поставил спектакль «Четки любви».

Отметим, что в прошлом году по пьесе Фарида в московском театре «Школа современной пьесы» был поставлен спектакль «Непьеса». Он с успехом идет и сейчас, а главные роли исполняют известные актеры – Марат Башаров и Елена Захарова. Марат также в очередной раз принял участие во встрече Медиаклуба.

С наступающим Новым годом журналистов поздравили Рифат Сабитов, Айдар Салимгараев, а также председатель Медиаклуба, главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин.

Каждый из них подчеркнул успехи Республики Татарстан в уходящем году, несмотря на пандемию.

«Уходящий год был успешным и плодотворным для Татарстана. Мы обо всем рассказывали и показывали всеми нашими возможными ресурсами. В этом году мы сделали, я считаю, прорывную вещь. На базе ВГТРК «Татарстан» появился подкаст «Татарстан авазы». Там круглосуточно можно слушать классику, народную музыку, записи спектаклей», – поделился Рифат Абдулвагапович.

В рамках встречи Равиль Ахметшин вручил Благодарности Президента Татарстана представителям Медиаклуба: доценту кафедры Литературного института им. А.М. Горького Фариду Нагиму, телеведущей Ксении Седуновой, ведущей радио «Орфей» Самире Латып.

А телеведущий «Первого канала» Максим Шарафутдинов награжден Государственной наградой РТ – медалью «100 лет образования Татарской АССР».

Также Равиль Калимуллович вручил памятные знаки к 135-летию со дня рождения Г.Тукая. Их получили писатель Ильдар Абузяров, заместитель главного редактора общественно-политического издания “Суть Событий” Олег Павлов, генеральный продюсер кинокомпании “Вианж Продакшн” Ильнур Рафиков, ведущий радиостанции «ВЕСТИ ФМ», заместитель главного редактора газеты «Татарский мир» Марат Сафаров, автор и ведущая программы “Говорим по-татарски” на радио “Эхо Москвы” Лилиана Сафина.

Завершилась встреча небольшим концертом. В нем приняли участие заслуженный артист России, солист Московского театра «Новая Опера» Владимир Кудашев, заслуженные артисты Татарстана Альберт Жалилов и Ляйсан Мингазова, певица Индива, концертмейстер-педагог, лауреат международных конкурсов Ренат Кармаков.

Напомним, Медиаклуб объединяет свыше 150 представителей московских и федеральных средств массовой информации. Все они родом из Татарстана или учились и работали в республике, а также татары из других российских регионов. Основная цель создания клуба – поддержка общественных инициатив, направленных на содействие развитию Татарстана, помощь в реализации республиканских проектов, в том числе в области сохранения национальной культуры и языка.

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