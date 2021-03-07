В селе Чубар-Абдуллово встретились учителя татарского языка

Сегодня в средней школе села Чубар-Абдуллово состоялся районный семинар, посвященный родному краю и его людям.

В нем участвовали методисты Гульгена Игтисамова, руководитель районного методического объединения учителей татарского языка Эльвира Ихсанова, библиотекарь Азнакаевской школы №2, которая является партнером школы, Алсу Гарипова, учителя татарского языка и библиотекари соседних сел, в свое время учившиеся в этой школе – члены союза писателей Татарстана Файруза Исмагилова и Резеда Шарипова, педагог-ветеран Мунзия Сафиуллина, местная поэтесса Зульхабира Миннегалиева.

Гости совершили экскурсию в школьный музей вместе с учителем истории Миннеяром Латыповым, затем ознакомились с выставкой рукоделий педагогов, кулинарных изделий. В рамках семинара тепло прошла и встреча с земляками-писателями. В исполнении учащихся и учителей прозвучали стихи, песни, были исполнены танцы, отрывок из спектакля. Школа села Чубар-Абдуллово показала свою преданность прежним традициям, дружную и сплоченную работу коллектива.

aznakaevo-rt.ru