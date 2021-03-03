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В столице Республики Саха (Якутия) состоялась встреча актива татарской молодежи

В столице Республики Саха (Якутия) состоялась встреча актива татарской молодежи

в Новости, Слайдер, Всемирный форум татарской молодежи @ru, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 03.03.2021 0 5

Сегодня, 3 марта 2021 года, в столице Республики Саха (Якутия) состоялась встреча актива татарской молодежи Дальневосточного федерального округа. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев, председатель Всемирного форума татарской молодежи Л.Р. Муслюмова, лидеры татарской молодежи таких городов, как Якутск, Олёкминск, Владивосток, Сахалин, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск.

Стоит сказать, что из Казани приехала целая делегация с образовательной программой. Так, в ходе беседы с соотечественниками Л.Р. Муслюмова рассказала о реализуемых проектах ВФТМ. Ребятам был показан ролик “Краткая история татар”. Кандидат исторических наук Института истории им. Ш. Марджани Республики Татарстан Тэймур Галимов провел историческую лекцию на тему “Империя Чингисхана – колыбель народов”.

Среди собравшихся была и А.Х. Клепцова, которая долгие годы являлась председателем татаро-башкирской общины «Якташ» г. Якутск. За большой вклад в развитие языка, культуры, сохранение традиций и обычаев татарского народа Асия ханум была награждена Благодарственным письмом Всемирного конгресса татар. Награду вручил председатель Нацсовета ВКТ В.Г. Шайхразиев.

Илюзя Абульханова

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