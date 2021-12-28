В Ташкенте отметили 115-летие со дня рождения Сары Садыковой и 110-летие со дня рождения Сибгата Хакима

23 декабря 2021 года в Ташкенте в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный 115-летию со дня рождения известного композитора, исполнителя и актрисы Сары Садыковой, а также 110-летию со дня рождения татарского поэта, публициста и общественного деятеля Сибгата Хакима.

Мероприятие было организовано Татарским общественным культурно-просветительным центром (ТОКПЦ) г.Ташкента совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

В программе прозвучали известные песни Сары Садыковой на стихотворения Сибгата Хакима и других татарских поэтов в исполнении заслуженной артистки Республики Татарстан Рамзии Бикбулатовой («Йорэк сере», «Эй, язмыш, язмыш), заслуженной артистки Республики Татарстан и Республики Башкортостан Ферузы Халдаровой («Жидегэн чишмэ», «Беренче мэхэббэт», «Эйтергэ микэн, эйтмэскэ микэн»).

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан Райхан Манняпова исполнила песни «Энкэй безне Соннэн алып кайткан», «Ник сонладын», «Боркет турында жыр» в сопровождении фортепиано, которая также интересно рассказала о своих годах обучения в Казанской государственной консерватории им.Н.Жиганова и о памятных встречах с композитором.

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан Марьям Бухарова исполнила песню «Авыл койлэре» и, совместно со своим ансамблем «Изге Нур» исполнила песню «Сагыну». Активистка ТОКПЦ г.Ташкента Ирина Гимранова исполнила татарскую народную песню «Дим-Дим», молодая и талантливая исполнительница Диана Рузиева поразила всех своей песней «Эни-эни».

Автор и ведущая музыкально-литературного вечера, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, лауреат Международного конкурса «Татар моны» Римма Гизатуллина рассказала о жизненном и творческом пути Сары Садыковой и Сибгата Хакима, были показаны документальные фильмы о жизни и творчестве этих легендарных личностей, а также исполнила песни «Сусау», «Казан кичлэре».

В заключение вечера были процитированы слова первого Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева о значении и актуальности творчества Сары Садыковой и Сибгата Хакима, после чего зрители совместно с ведущей воодушевленно исполнили песню Сары Садыковой «Белегез шуны», на экране были продемонстрирован текст песни и виды Казани.

Мероприятие освещалась корпунктом Телеканала Татарстан новый век в Узбекистане.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан