В Татарском культурном центре состоялся концерт-спектакль «Күршелǝр»

Поставил спектакль фольклорный ансамбль «Нур». Мероприятие прошло в Большом зале ТКЦ.

В традициях деревенского юмора под аккомпанемент оригинальных песен артисты коллектива инсценировали жизнь типичной татарской деревни с её ежедневными заботами и радостями и неотъемлемой частью — песнями и плясками.

Артисты ансамбля, многие из которых и сами являются выходцами из татарских деревень разных регионов России, не понаслышке знакомы с деревенской жизнью и бытом, а потому всё получилось весело и реалистично.

Спектакли-концерты ансамбля «Нур» всегда отличаются проработанными до мелочей оригинальным сценариями, которые пишет художественный руководитель коллектива Алсу Фаткуллина. Она поистине уникальный талант, воплощающий одни из лучших черт татар: веселье и находчивость, народную мудрость и простоту, искренность и глубокую любовь к своему народу и его духовному наследию. Не зря Алсу и бессменный баянист ансамбля Наиль Хайбуллов были удостоены дипломов международного конкурса Венеры Ганиевой «Сандугач».