В Удмуртии прошел Республиканский фестиваль-конкурс самодеятельных театров “Голубая шаль”

В декабре прошлого года Татарский общественный центр Удмуртии при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской республики и Дома Дружбы Народов объявил республиканский фестиваль – конкурс самодеятельных театров “Голубая шаль”.

Республиканский фестиваль-конкурс самодеятельных театров” Голубая шаль ” прошел в Удмуртии во второй раз.

В этом году география участников была широка. Участвовали коллективы из г. Камбарки, п. Балезино, Агрызского района Республики Татарстан, города Ижевска, Можги. На конкурс были представлены и большие спектакли, и маленькие сценические постановки.

Отрадно, что в этом году приняли участие много детей. Всего на Фестиваль-конкурс поступило 19 работ. На первом этапе члены жюри посмотрели видео и оценили спектакли. 27 февраля в Доме народного творчества состоялась заключительная часть фестиваля-конкурса “Голубая шаль”.

В этот день на сцене Дома народного творчества “Спартак” образцовый ансамбль песни и танца “Асылъяр” представил татарскую народную сказку “Две девушки” (дети) , драму Туфана Миннуллина “Мамы и малютки”, самодеятельный театр “Чулпан” представил комедию Галиасгара Камала “В качестве награды” (дети), коллектив Камбаркского сельского клуба “Кама” представил сценический спектакль “Четыре жены сантехника Рузиля”, татарский драматический кружок села Кистем Балезинского района – спектакль комедия “Белое облако”.

В фойе ДДН «Спартак» были представлены образцы народного рукоделия, молитвенники, полотенца, вышитые девушками организации “Ак калфак”, действующей при национально-культурной автономии татар Удмуртии под руководством Абдрахмановой Бриллиант.

За содействие в проведении республиканского фестиваля-конкурса самодеятельных театров «Голубая шаль» Татарский общественный центр выражает огромную благодарность Всемирному конгрессу татар, Министерству национальной политики Удмуртской Республики, Дому дружбы народов, национально – культурной автономии, редакции газеты” Янарыш“, Дому народного творчества” Спартак“, коллективу детского сада № 107” Энже”.

В будущем ждем участия в фестивале-конкурсе и других городов-районов Удмуртии!