В Ульяновске состоялся финал VI областного конкурса «Татар кызы – 2020»

Накануне семь финалисток VI областного конкурса «Татар кызы – 2020» блестяще дефилировали на подиуме, задорно отплясывали в национальном танце, но их объединяла любовь к родному языку и культуре, которая и привела Алсу Усманову к победе.

Несмотря на пять конкурсных заданий в режиме нон-стоп, все конкурсантки выступали так, что зрители получали истинное удовольствие от происходящего на сцене. Визитную карточку объединили с номинацией «Гостеприимная татар кызы», а значит, на столе жюри то и дело появлялись блюда национальной кухни. Конечно, конкурсантки волновались, забывали текст, переходили на русский и порой будто декламировали заученный текст. Но делали все искренне, и это особо ценило жюри.

Именно визитная карточка избранной в итоге «Татар кызы» получилась самой обстоятельной, грамотной, гармоничной. Речь была, конечно, на татарском, потому понятна лишь носителям языка.

“Я рассказала об уникальности Старокулаткинского района, в котором 98 процентов жителей – это татары, о бывшем главе нашего района Эдуарде Ганееве, который очень многое сделал для становления национальной культуры в нашем регионе. И конечно, о себе – об учебе и своих увлечениях”, – пояснила во время перерыва Алсу Усманова.

– И все же откуда у современной девушки прекрасное владение языком?

– В моей семье все общаются на родном языке. У меня даже мысли идут на татарском, приходится переводить на русский. Поэтому это было вовсе не сложно.

Еще одно испытание на индивидуальность преподнес тур «Талантливая татар кызы». Наставляла девушек перед творческим номером финалистка второго сезона шоу «Голос. Дети», звезда Татарстана певица Саида Мухаметзянова. Затем трогательно исполнила две песни на татарском языке, после чего заняла место в жюри.

Шесть девушек выбрали вокальный номер. Лишь 24-летняя студентка 6-го курса медфака УлГУ Эльза Мазитова – будущий врач-психиатр – подготовила шоу со смыслом, для которого шила костюмы сама.

“Я представила два экзистенциальных кризиса между взрослым человеком и ребенком. Ребенок взрослеет, глядя на своих родителей, и те травмы, которые он получает в детстве, остаются с ним во взрослой жизни. Я с командой однокурсников-врачей и племянником хотела показать через танец, что все-таки нужно более внимательно относиться к воспитанию детей. Для меня было важно донести до зрителя, что ментальное здоровье, в том числе ребенка, важнее всего”, – рассказала Эльза.

Впрочем, и сама девушка пришла на конкурс, чтобы проработать детский страх выступления перед публикой. И она его поборола.

А 23-летняя пятикурсница УлГПУ Эльмира Абдуллова исполнила давнюю мечту – благодаря конкурсу «Татар кызы» девушка впервые вышла на сцену и спела в свете софитов.

“Да, я волновалась, но справилась. Мечты сбываются!” – поделилась с нами радостью девушка.

В итоге Эльмира Абдуллова завоевала титул «Задорная татар кызы».

Ее тезка Эльмира Сатдинова стала «Гостеприимной татар кызы».

Титул «Талантливая татар кызы» достался Айгуль Меннибаевой.

«Очаровательная татар кызы» – Нелли Нурмухаметова.

«Сембер татар кызы» стала Эльза Мазитова.

Корона «Алтын татар кызы» украсила голову Лилии Фахрутдиновой.

Главный титул «Татар кызы» достался Алсу Усмановой.

Победительница умело дефилировала на сцене (за плечами опыт в модельном агентстве) и прекрасно исполнила песню в вокальном конкурсе.

“Я окончила музыкальную школу по классу «вокал» и «фортепиано». Пою с детства и выступаю на сцене, оттого и держусь перед публикой так уверенно”, – отметила Алсу.

Новоиспеченная татар кызы учится на учителя математики и английского языка на втором курсе ульяновского педуниверситета. Тем самым она решила продолжить династию учителей. Ее мама Гульшат Ряхимжановна – учитель русского и родного языка в Старокулаткинской школе № 1, бабушка преподает историю. Более того, девушка по окончании вуза намерена вернуться в родную Старую Кулатку.

“Городской образ жизни не для меня, мне ближе деревня, там свежий воздух, пасека, овечки, дышится легко!” – призналась Алсу.

Однако совсем скоро новоиспеченную красавицу ждет круговорот конкурсных событий. Ей предстоит битва за корону международного конкурса «Татар кызы» и новенький автомобиль. В начале августа она отправится в Казань на полуфинал с участием девушек из 15 стран и 45 регионов России.

“Среди 60 представительниц мы выберем 19 финалисток Международного конкурса, – пояснила Исполнительный директор Международного конкурса «Татар кызы» Гузалия Гиниатуллина. – В начале октября поедем с ними в Узбекистан – на родину победительницы 2019 года Лилии Камиловой. Там и определится «Татар Кызы – 2020». Но это история все же не про конкурс и состязания, а про погружение в татарскую культуру, дружбу, нетворкинг”.

ulpravda.ru