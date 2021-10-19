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ВИДЕО: Илгиз Фазулзянов: “Важно – не придать себя и не придать своих предков”

в Новости, Слайдер, Главные новости, Всероссийская перепись населения 2021 года, 19.10.2021 0 5

Известный и «узнаваемый» ювелир, работающий по преимуществу в стилях модерн и ар-деко. Обладатель многочисленных высших премий на ювелирных конкурсах и выставках. Ильгиз Фазулзянов родился в татарской семье, имеет трёх братьев.

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