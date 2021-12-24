Влюблённая в татарский орнамент

В Музее истории государственности татарского народа и Респуб­лики Татарстан Кремлёвского заповедника открылась выставка кожаной мозаики и батика казанского художника Светланы Гарбузовой.

На выставке «Традиции живая нить» представлены мозаичные панно, узорные татарские ичиги, детали костюма, сумки, предметы интерьера, шёлковые ткани с росписью в технике батик как из личной коллекции автора выставки, так и музейных собраний столицы Татарстана.

Светлана Гарбузова начинала как художник-модельер, работала в Московском доме моды Вячеслава Зайцева, а чуть позже одной из первых в Казани стала выпускать современную одежду и аксессуары с элементами национального орнамента. Кстати, вместе со своей мамой – народным художником Татарстана Софьей Кузьминых она была соавтором знаменитой голубой шали – неизменного атрибута одноимённого спектакля и своеобразного символа татарского театра.

«Мама сделала эскиз орнамента, я же нашла цветовое решение, – вспоминает художница. – Специфика этого платка в том, что со сцены он должен быть виден и в дальних рядах. Поэтому рисунок крупный, а цвета яркие».

Но самая большая её работа в технике батик была выполнена для кинотеатра «Октябрь» в Пестрецах. Это был сценический занавес размером 75 кв. метров.

Светлана Гарбузова начинала как художник-модельер, работала в Московском доме моды Вячеслава Зайцева, а чуть позже одной из первых в Казани стала выпускать современную одежду и аксессуары с элементами национального орнамента.

Упомянутая Софья Даниловна Кузьминых – профессиональный художник-прикладник, по сути, возродивший технику кожаной мозаики, которой владели старые татарские мастера. Дочери передалась её влюблённость в загадочные древнетюркские орнаменты, фактуру кожи… По словам Светланы Гарбузовой, казанский шов невозможно выполнить машинным способом. Это уникальная технология, её нет ни у кого, кроме татарского народа.

Несмотря на то что в советское время кожу достать было трудно, да и выбор цветов ограничен, в какой-то момент Светлана задумалась: а что ещё, помимо сумочек и ичигов, можно сделать в технике кожаной мозаики? И спустя некоторое время она выставила своё первое мозаичное панно – триптих «Сады Семирамиды»… Сейчас таких панно у неё много – и больших, и маленьких. На выставке представлена только часть из них.

Сегодня Светлана Юрьевна Гарбузова – заслуженный деятель искусств Татарстана, член Союза художников России, один из продолжателей многовековых традиций татарского декоративно-прикладного искусства. Её произведения представляли Татарстан на крупных выставках в Париже, Стамбуле, Исламабаде, в Русском музее Санкт-Петербурга.

Одна из предыдущих выставок Светланы Гарбузовой называлась «Параллели».

«Я всю жизнь параллельно делала то батик, то кожаную мозаику, то одежду. Один и тот же рисунок я могу выполнить в разных техниках», – признаётся художница.

Светлана Олина

rt-online.ru