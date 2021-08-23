Во время праздника «Милли кием» казанцы станут актерами и поделятся друг с другом историями

Во время празднования Дня республики в Казани проведут традиционный фестиваль «Милли кием» («Национальный костюм»). На набережной озера Кабан гости праздника превратятся в актеров и поделятся друг с другом историями, которые связаны с озером. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города рассказал директор Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

«В этом году праздник „Милли кием“ („Национальный костюм“) на набережные озера Кабан пройдет 29–30 августа с 12 до 21 часов. В этом году праздник будет посвящен родовым династиям и семейным ценностям, подразумевается, что горожане придут на праздник в своих национальных костюмах. На 2 дня часть улица Марджани станет пешеходной и на ней развернется фестиваль современной татарской культуры и дизайна „Печән базары“», — сообщил Гарипов.

По его словам, основное действие на празднике развернется в рамках иммерсионного спектакля, который будет описывать исторические события Старо-Татарской слободы, а также семейные традиции и истории того времени. Режиссером спектакля выступил актер и режиссер Искандер Нуризянов.

«На плавучей сцене пройдет двухдневная музыкальная программа в акустическом формате с участием татарстанских и башкирских артистов. Также во время „Милли кием“ на набережной пройдет специальный показ спектакля-застолье „Кабантуй“, где горожане выступят в качестве актеров. Они соберутся за одним столом и вместе встретят закат на озере, рассказывая друг другу истории о своей жизни, связанные с озером», — сказал спикер.

Артур Казанцев

kazved.ru