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Завершился гастрольный тур участников фестивалей – «Созвездие – Йолдызлык» и «Наше время – Безнен заман»

Завершился гастрольный тур участников фестивалей – «Созвездие – Йолдызлык» и «Наше время – Безнен заман»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.09.2021 0

Гала-концертом под открытым небом в Буинске завершился со­вместный гастрольный тур участников двух крупных фестивальных движений – «Созвездие – Йолдызлык» и «Наше время – Безнен заман».

За двухнедельный тур воспитанники топовых рес­публиканских фестивалей подарили красочные концертные программы жителям 19 населённых пунктов, в том числе они впервые дали концерты в Ютазинском и Агрызском районах. Гала-концерты прошли также в Нижнекам­ске, Альметьевске и Чистополе. Причём программа ни разу не была повторена. Каждый раз на сцену выходили более 250 артистов. Самому юному из них было пять лет.

В концертах также приняли участие студенты и выпускники ГИТИСа, Казанской консерватории, музыкального и театрального училищ татар­станской столицы. Среди них приглашённый солист театра La Scala (Милан) и Большого театра России Рузиль Гатин, популярный вокальный дуэт Инсафа Ганибаева и Миляуши Нугмановой, актёр Московского театра мюзикла Алексей Родионов, лауреат международных конкурсов, певец Владимир Шнитко и многие другие.

Напомним, что гастрольный тур был посвящён Году родных языков и народного единства в Татарстане. Юные звёзды эстрады и талантливая работающая молодёжь подарили своим слушателям яркие номера, демонстрирующие многообразие культур народов, населяющих нашу республику.

«На мой взгляд, этот тур – уникальное явление. Мы были счастливы увидеть на сцене результаты нашего двадцатилетнего труда. Многие таланты-самородки выросли в настоящих мастеров сцены. А жители самых отдалённых районов смогли увидеть огромное количество концертных номеров, исполняемых на профессиональном уровне. Я не слукавлю, если назову наших воспитанников золотым фондом республики», – отметила председатель жюри обоих фестивалей, народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина.

«Хочется выразить благодарность организаторам за такой чудесный концерт. Видно, что дети с нетерпением ждут этих выступлений. Для нас большая честь, что их гастрольный тур завершился именно у нас», – в свою очередь поделился впечатлениями глава Буинского муниципального района Ранис Камартдинов.

rt-online.ru

 

 

 

 

 

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