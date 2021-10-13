Положение о IV международном литературном конкурсе чтецов «Джалиловские чтения»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Премьер-министра

Республики Татарстан,

Председатель Национального Совета

Всемирного конгресса татар

В.Г. Шайхразиев

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения IV Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится среди любителей и ценителей поэзии, интересующихся жизнью и творчеством писателей-фронтовиков.

1.3. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Всемирного конгресса татар по адресу: congress.tatar во вкладке «Конкурсы», а также публикуется на официальной странице социальной сети Конкурса: instagram.com/congress.jalil.uku .

1.4. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также обеспечения жизни и здоровья населения, Конкурс проводится в дистанционном формате.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится ежегодно с целью речевого развития и формирования интереса к художественному слову, умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова.

2.2. Задачи Конкурса:

продвижение, сохранение и поддержка татарского языка и культуры в регионах Российской Федерации и за рубежом;

популяризация творческого наследия М.Джалиля;

повышение интереса к творчеству писателей-фронтовиков;

привлечение молодого и юного поколения к народным традициям;

создание условий для творческой самореализации;

выявление и поддержка талантливых чтецов;

создание условий для повышения художественного и исполнительского мастерства;

воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим произведениям;

выявление музеев и экспозиций, посвященных жизни и творчеству М. Джалиля;

выявление памятников, бюстов и мемориальных досок, посвященных М. Джалилю.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. Организаторами Конкурса выступают:

Межрегиональная общественная организация «Всемирный конгресс татар»;

Министерство образования и науки Республики Татарстан;

Министерство культуры Республики Татарстан;

ГБУ РТ «Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»;

АО Телерадиокомпания «Татарстан – Новый Век»;

ГБУ РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан»;

Общественная организация «Союз писателей Республики Татарстан»;

ГБУ РТ «Национальный музей Республики Татарстан».

3.2. Организацию проведения Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет Конкурса), формируемый из представителей Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар», Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Телерадиокомпании «Татарстан – Новый Век», Национальной библиотеки Республики Татарстан, Союза писателей Республики Татарстан, Национального музея Республики Татарстан, деятелей культуры, преподавателей татарского языка и литературы.

3.3. Оргкомитет Конкурса утверждает жюри Конкурса. В жюри входят писатели, поэты, актеры, режиссёры, литературоведы, музейные работники, представители Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар».

3.4. Руководство организации и проведения Конкурса в регионах Российской Федерации осуществляют зональные Оргкомитеты и кураторы общественных татарских Организаций.

3.5. Кураторы зональных Оргкомитетов общественных татарских организаций утверждают жюри Конкурса в регионах Российской Федерации при согласовании с организаторами Конкурса.

3.6. Организатор размещает координаты общественных татарских организаций на официальном сайте: congress.tatar и на официальной странице социальной сети Конкурса instagram.com/congress.jalil.uku .

3.7. Участниками Конкурса могут быть российские и иностранные граждане.

3.8. Разрешённый возраст участников от 3 лет и выше.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

4.1. Номинации Конкурса:

Номинация « М.Джалиль на татарском »

(в каждой возрастной категории)

Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть представлено на татарском языке. Время исполнения – не более 5 минут.

Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть представлено на татарском языке. Время исполнения – не более 5 минут. Номинация «М. Джалиль на русском»

(в каждой возрастной категории)

Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть представлено на русском языке. Время исполнения – не более 5 минут.

Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть представлено на русском языке. Время исполнения – не более 5 минут. Номинация «Джалиль на языках народов мира»

(в каждой возрастной категории)

Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть представлено на языках мира (кроме татарского и русского языков). Время исполнения – не более 5 минут.

Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть представлено на языках мира (кроме татарского и русского языков). Время исполнения – не более 5 минут. Номинация «Писатели-фронтовики на татарском языке»

(в каждой возрастной категории)

Одно произведение (полностью или отрывок) выбранного татарского писателя-фронтовика (писатель-фронтовик должен быть выходцем из места проживания участника Конкурса) должно быть представлено на татарском языке. Время исполнения – не более 5 минут.

Одно произведение (полностью или отрывок) выбранного татарского писателя-фронтовика (писатель-фронтовик должен быть выходцем из места проживания участника Конкурса) должно быть представлено на татарском языке. Время исполнения – не более 5 минут. Номинация «Писатели-фронтовики на русском языке»

(в каждой возрастной категории)

Одно произведение (полностью или отрывок) выбранного татарского писателя-фронтовика (писатель-фронтовик должен быть выходцем из места проживания участника Конкурса) должно быть представлено на русском языке. Время исполнения – не более 5 минут.

Одно произведение (полностью или отрывок) выбранного татарского писателя-фронтовика (писатель-фронтовик должен быть выходцем из места проживания участника Конкурса) должно быть представлено на русском языке. Время исполнения – не более 5 минут. Номинация « Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке »

Одно произведение (полностью или отрывок), выбранного татарского писателя-фронтовика, должно быть представлено разновозрастным коллективом (от 2-х до 10-ти человек) на русском языке. Время исполнения – не более 5 минут.

Одно произведение (полностью или отрывок), выбранного татарского писателя-фронтовика, должно быть представлено разновозрастным коллективом (от 2-х до 10-ти человек) на русском языке. Время исполнения – не более 5 минут. Номинация «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»

Одно произведение (полностью или отрывок), выбранного татарского писателя-фронтовика, должно быть представлено разновозрастным коллективом (от 2-х до 10-ти человек) на татарском языке. Время исполнения – не более 5 минут.

Возрастные категории в выше указанных номинациях Конкурса:

от 3 до 6 лет (включительно);

от 7 до 10 лет (включительно);

от 11 до 15 лет (включительно);

от 16 до 18 лет (включительно);

от 19 до 30 лет (включительно);

от 31 и выше.

Номинация « Д жалиловцы»

(от 9 до 13 лет, от 14 до 17 лет (включительно); от 18 до 25 лет (включительно); от 26 и выше)

Может быть представлено одно произведение (стихотворение, поэма, эссе) о Великой Отечественной войне (события военных лет, фронтовики, тыловики и т.д.), написанное самим участником на татарском или русском языках. Время исполнения – не более 5 минут.

Может быть представлено одно произведение (стихотворение, поэма, эссе) о Великой Отечественной войне (события военных лет, фронтовики, тыловики и т.д.), написанное самим участником на татарском или русском языках. Время исполнения – не более 5 минут. Номинация «Профессиональные исполнители»

(от 18 лет и выше)

Одно произведение (полностью или отрывок) М. Джалиля или татарского писателя-фронтовика должно быть представлено на русском или татарском языке. Время исполнения – не более 5 минут.

Одно произведение (полностью или отрывок) М. Джалиля или татарского писателя-фронтовика должно быть представлено на русском или татарском языке. Время исполнения – не более 5 минут. Номинация «Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю»

Направляется презентация музея-экспозиции или экскурсии по музею-экспозиции в виде видеоролика на татарском или русском языках продолжительностью не более 8 мин.

В номинации могут принять участие муниципальные, частные, школьные музеи или экспозиции. (адрес электронной почты для направления заявки [email protected] )

Направляется презентация музея-экспозиции или экскурсии по музею-экспозиции в виде видеоролика на татарском или русском языках продолжительностью не более 8 мин. В номинации могут принять участие муниципальные, частные, школьные музеи или экспозиции. (адрес электронной почты для направления заявки ) Номинация «Лучший литературный перевод произведения М. Джалиля на языки народов мира»

(от 18 лет и выше)

Литературный перевод одного произведения М. Джалиля на языки народов мира должно быть представлено в виде видеоролика продолжительностью не более 5 мин и в формате Word.

4.2. Критерии оценки по номинациям (за исключением номинаций «Джалиловцы», «Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю», «Лучший литературный перевод произведения М. Джалиля на языки народов мира»):

№ Критерии оценивания Баллы 1 знание текста 0-10 2 осмысленность исполнения (тон, настроение, глубина проникновения в образную и смысловую структуру произведения) 0-10 3 выразительность исполнения (интонация, логические паузы, ударение) 0-10 4 артистизм исполнения (жесты, мимика) 0-10 5 выбор произведения в соответствии с возрастной категорией 0-5 6 выбор редко исполняемого произведения 0-5 итого 0-50

Во время выступления могут быть использованы декорации, костюмы.

Использование декораций и костюмов не учитывается при выставлении баллов за выступление и не является рекомендацией.

4.3. Критерии оценки по номинации «Джалиловцы», «Лучший литературный перевод произведения М. Джалиля на языки народов мира»:

№ Критерии оценивания Баллы 1 стихотворная культура (размер, ритм, рифма, благозвучие) 0-10 2 смысловая направленность (идея) и композиционная целостность стихотворения 0-10 3 стилистическая и языковая грамотность 0-10 4 художественность (мысль, чувство, переживание, выражение через художественный образ) 0-10 5 логика изложения 0-5 6 артистизм исполнения 0-2 итого 0-47

Во время выступления могут быть использованы декорации, костюмы.

Использование декораций и костюмов не учитывается при выставлении баллов за выступление и не является рекомендацией.

Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи иных лиц.

4.4. Критерии оценки по номинации «Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю»:

№ Критерии оценивания Баллы 1 Актуальность и новизна выставочной экспозиции 0-10 2 Наполнение и информативность выставочной экспозиции 0-10 3 Наглядность и доступность восприятия экспозиции для широкого круга посетителей 0-10 4 Качество и уникальность оформления раздаточных материалов (каталогов, буклетов, сувенирной продукции и т.д.) 0-10 5 Качество подготовки и представления экспозиции с использованием мультимедийных ресурсов 0-10 6 Наличие совместной работы (с учащимися, студентами или населением) 0-7 Итого 0-57

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Участие в Конкурсе является бесплатным и добровольным.

5.2. Конкурс проводится ежегодно для всех желающих, без предварительного отбора.

5.3. В случае нарушения участником настоящего Положения Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.

5.4. Конкурс проводится в три следующих друг за другом этапа:

5.4.1. 1-ый (местный) этап – отборочные туры, которые проводятся в следующем порядке:

проводятся в каждом муниципальном районе Республики Татарстан, в регионах Российской Федерации местными Оргкомитетами, в установленные Оргкомитетом Конкурса сроки. Отбор участников осуществляет Жюри, сформированное на местах;

решение о проведении 1-ого (местного) этапа Конкурса принимают местные Оргкомитеты на основании количества заявок от участников;

коллектив или исполнитель, выразивший желание участвовать в Конкурсе, подает заявку установленного образца в соответствующий месту проживания местный Оргкомитет;

участники из зарубежных стран, которые не относятся к определенным зонам, высылают свои заявки и видео с выступлением на почту Оргкомитета Конкурса: [email protected] . Данные выступления будут рассмотрены отдельно в онлайн-режиме во время 3-го этапа конкурса членами жюри Конкурса, утвержденных Оргкомитетом Конкурса .

1-ый (местный) этап Конкурса проводится не позднее 10 ноября текущего года.

По итогам 1-ого этапа местные Оргкомитеты направляют зональным Оргкомитетам Конкурса до 15 ноября 2021 года протокол местного этапа и список участников, успешно прошедших 1-ый (местный) этап Конкурса, а также краткую информацию (место и время проведения, количество участников и пр.), фото- и видеоматериалы с прошедшего этапа Конкурса.

5.4.2. 2-ой (зональный) этап Конкурса:

проводится зональными Оргкомитетами до 30 ноября 2021 года среди конкурсантов (I, II, III места), прошедших 1-ый (местный) этап, при обязательном участии одного из членов жюри Конкурса, утвержденных Оргкомитетом Конкурса;

зональные Оргкомитеты вправе вносить дополнения в данное Положение, касающиеся особенностей проведения Конкурса в своей зоне по согласованию с Оргкомитетом Конкурса;

для проведения 2-ого (зонального) этапа органы культуры Исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан оказывают поддержку Оргкомитету Конкурса в безвозмездном предоставлении помещения.

Зоны проведения 2-ого этапа:

I. Регионы Российской Федерации:

II. Муниципальные образования Республики Татарстан:

По всем вопросам можно писать на электронную почту Конкурса:[email protected]. Куратор конкурса – главный референт комитета по образованию и культуре Исполкома Всемирного конгресса татар Галимова Ляйсана тел. (843) 264 63 37

5.4.3. 3-ий этап Конкурса – Финал, который проводится в онлайн-режиме (просмотр выступлений конкурсантов по видео) Оргкомитетом Конкурса при обязательном участии членов Жюри.

Зональные Оргкомитеты должны не позднее 10 декабря 2021 года направить отчёт о проведении 2-ого (зонального) этапа Конкурса на электронный адрес [email protected], а именно:

протокол зонального этапа Конкурса;

заявку по прилагаемой форме (Приложение №1) участников, занявших I, II, III места в каждой Номинации и возрастной группе;

согласие на обработку данных участников (Приложение №2), занявших I, II, III места в каждой Номинации и возрастной группе;

фото- и видеоматериалы с зонального этапа Конкурса для освещения в СМИ.

5.5. Рекомендуется продолжить работу с участниками Конкурса, не прошедшими в Финал, путём организации участия чтецов в литературных мероприятиях, посвящённых татарскому языку и литературе, городских и муниципальных праздниках, задействовать в других проектах.

5.6. Решение членов Жюри Конкурса пересмотру и обжалованию не подлежит и оформляется протоколом.

Призерам и победителям Финала будут направлены приглашения для участия в Гала-концерте Конкурса.

5.7. Гала-концерт состоится в феврале 2022 года в г. Казани. Время и место проведения будут указаны на официальной странице в социальной сети Конкурса: instagram.com/congress.jalil.uku , а также на сайте Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар»: congress.tatar во вкладке «Конкурсы».

Концертные номера формируются на усмотрение режиссерской группы из коллективов и исполнителей, занявших призовые места.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Победители 1 (местного) этапа Конкурса распределяются на три призовых места в каждой Номинации в каждой возрастной группе в соответствии с решением жюри Конкурса и награждаются дипломами победителей Оргкомитетом муниципального (регионального) этапа.

6.2. Победители 2 (зонального) этапа Конкурса распределяются на три призовых места в каждой Номинации в каждой возрастной группе в соответствии с решением жюри Конкурса и награждаются дипломами победителя Оргкомитетом зонального этапа.

6.3. Победители Конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются ценными призами и дипломами победителя Конкурса на Гала-концерте.

6.4. Наградные материалы изготавливаются в соответствии с заявкой участника, т.е. формулировки и язык текста сохраняются и изменению не подлежат.

6.5. Участники поощряются Сертификатами участника того этапа, в котором было принято участие. Сертификаты будут высланы в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке.

Состав жюри IV Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

Рамиль Тухватуллин – артист, режиссер Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала, лауреат премии имени Габдуллы Тукая, народный артист Республики Татарстан – председатель жюри; Инсаф Абдулла – диктор телевидения, ведущий, преподаватель Казанского театрального училища, заслуженный артист Татарстана; Ильтазар Мухаметгалиев – театральный деятель, актер Татарского государственного академического театра им. Галиасгар Камала, лауреат премии имени Дамира Сиразиева, заслуженный артист Татарстана; Рустам Галиуллин – писатель, главный редактор журнала «Казан утлары», кандидат филологических наук, член Союза писателей Татарстана, член Союза журналистов Татарстана, лауреат премии имени Мусы Джалиля; Резеда Салахова – актриса Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина, лауреат премии имени Мусы Джалиля; Алмаз Миргаязов – телерадиоведущий, заместитель руководителя АО Татмедиа, главный редактор радио «Китап»; Назира Фаттахова – заведующая Музеем-квартирой Мусы Джалиля, филолог.

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