Положение о IV международном литературном конкурсе чтецов «Джалиловские чтения»

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан,
Председатель Национального Совета
Всемирного конгресса татар
В.Г. Шайхразиев
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения IV Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится среди любителей и ценителей поэзии, интересующихся жизнью и творчеством писателей-фронтовиков.
1.3. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Всемирного конгресса татар по адресу: congress.tatar во вкладке «Конкурсы», а также публикуется на официальной странице социальной сети Конкурса: instagram.com/congress.jalil.uku .
1.4. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также обеспечения жизни и здоровья населения, Конкурс проводится в дистанционном формате.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится ежегодно с целью речевого развития и формирования интереса к художественному слову, умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова.
2.2. Задачи Конкурса:
- продвижение, сохранение и поддержка татарского языка и культуры в регионах Российской Федерации и за рубежом;
- популяризация творческого наследия М.Джалиля;
- повышение интереса к творчеству писателей-фронтовиков;
- привлечение молодого и юного поколения к народным традициям;
- создание условий для творческой самореализации;
- выявление и поддержка талантливых чтецов;
- создание условий для повышения художественного и исполнительского мастерства;
- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим произведениям;
- выявление музеев и экспозиций, посвященных жизни и творчеству М. Джалиля;
- выявление памятников, бюстов и мемориальных досок, посвященных М. Джалилю.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Организаторами Конкурса выступают:
- Межрегиональная общественная организация «Всемирный конгресс татар»;
- Министерство образования и науки Республики Татарстан;
- Министерство культуры Республики Татарстан;
- ГБУ РТ «Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»;
- АО Телерадиокомпания «Татарстан – Новый Век»;
- ГБУ РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан»;
- Общественная организация «Союз писателей Республики Татарстан»;
- ГБУ РТ «Национальный музей Республики Татарстан».
3.2. Организацию проведения Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет Конкурса), формируемый из представителей Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар», Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Телерадиокомпании «Татарстан – Новый Век», Национальной библиотеки Республики Татарстан, Союза писателей Республики Татарстан, Национального музея Республики Татарстан, деятелей культуры, преподавателей татарского языка и литературы.
3.3. Оргкомитет Конкурса утверждает жюри Конкурса. В жюри входят писатели, поэты, актеры, режиссёры, литературоведы, музейные работники, представители Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар».
3.4. Руководство организации и проведения Конкурса в регионах Российской Федерации осуществляют зональные Оргкомитеты и кураторы общественных татарских Организаций.
3.5. Кураторы зональных Оргкомитетов общественных татарских организаций утверждают жюри Конкурса в регионах Российской Федерации при согласовании с организаторами Конкурса.
3.6. Организатор размещает координаты общественных татарских организаций на официальном сайте: congress.tatar и на официальной странице социальной сети Конкурса instagram.com/congress.jalil.uku .
3.7. Участниками Конкурса могут быть российские и иностранные граждане.
3.8. Разрешённый возраст участников от 3 лет и выше.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Номинации Конкурса:
- Номинация «М.Джалиль на татарском»
(в каждой возрастной категории)
Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть представлено на татарском языке. Время исполнения – не более 5 минут.
- Номинация «М. Джалиль на русском»
(в каждой возрастной категории)
Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть представлено на русском языке. Время исполнения – не более 5 минут.
- Номинация «Джалиль на языках народов мира»
(в каждой возрастной категории)
Одно произведение (полностью или отрывок) Мусы Джалиля должно быть представлено на языках мира (кроме татарского и русского языков). Время исполнения – не более 5 минут.
- Номинация «Писатели-фронтовики на татарском языке»
(в каждой возрастной категории)
Одно произведение (полностью или отрывок) выбранного татарского писателя-фронтовика (писатель-фронтовик должен быть выходцем из места проживания участника Конкурса) должно быть представлено на татарском языке. Время исполнения – не более 5 минут.
- Номинация «Писатели-фронтовики на русском языке»
(в каждой возрастной категории)
Одно произведение (полностью или отрывок) выбранного татарского писателя-фронтовика (писатель-фронтовик должен быть выходцем из места проживания участника Конкурса) должно быть представлено на русском языке. Время исполнения – не более 5 минут.
- Номинация «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке»
Одно произведение (полностью или отрывок), выбранного татарского писателя-фронтовика, должно быть представлено разновозрастным коллективом (от 2-х до 10-ти человек) на русском языке. Время исполнения – не более 5 минут.
- Номинация «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
Одно произведение (полностью или отрывок), выбранного татарского писателя-фронтовика, должно быть представлено разновозрастным коллективом (от 2-х до 10-ти человек) на татарском языке. Время исполнения – не более 5 минут.
Возрастные категории в выше указанных номинациях Конкурса:
- от 3 до 6 лет (включительно);
- от 7 до 10 лет (включительно);
- от 11 до 15 лет (включительно);
- от 16 до 18 лет (включительно);
- от 19 до 30 лет (включительно);
- от 31 и выше.
- Номинация «Джалиловцы»
(от 9 до 13 лет, от 14 до 17 лет (включительно); от 18 до 25 лет (включительно);от26и выше)
Может быть представлено одно произведение (стихотворение, поэма, эссе) о Великой Отечественной войне (события военных лет, фронтовики, тыловики и т.д.), написанное самим участником на татарском или русском языках. Время исполнения – не более 5 минут.
- Номинация «Профессиональные исполнители»
(от 18 лет и выше)
Одно произведение (полностью или отрывок) М. Джалиля или татарского писателя-фронтовика должно быть представлено на русском или татарском языке. Время исполнения – не более 5 минут.
- Номинация «Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю»
Направляется презентация музея-экспозиции или экскурсии по музею-экспозиции в виде видеоролика на татарском или русском языках продолжительностью не более 8 мин.
В номинации могут принять участие муниципальные, частные, школьные музеи или экспозиции. (адрес электронной почты для направления заявки [email protected])
- Номинация «Лучший литературный перевод произведения М. Джалиля на языки народов мира»
(от 18 лет и выше)
Литературный перевод одного произведения М. Джалиля на языки народов мира должно быть представлено в виде видеоролика продолжительностью не более 5 мин и в формате Word.
4.2. Критерии оценки по номинациям (за исключением номинаций «Джалиловцы», «Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю», «Лучший литературный перевод произведения М. Джалиля на языки народов мира»):
|№
|Критерии оценивания
|Баллы
|1
|знание текста
|0-10
|2
|осмысленность исполнения (тон, настроение, глубина проникновения в образную и смысловую структуру произведения)
|0-10
|3
|выразительность исполнения (интонация, логические паузы, ударение)
|0-10
|4
|артистизм исполнения (жесты, мимика)
|0-10
|5
|выбор произведения в соответствии с возрастной категорией
|0-5
|6
|выбор редко исполняемого произведения
|0-5
|итого
|0-50
Во время выступления могут быть использованы декорации, костюмы.
Использование декораций и костюмов не учитывается при выставлении баллов за выступление и не является рекомендацией.
4.3. Критерии оценки по номинации «Джалиловцы», «Лучший литературный перевод произведения М. Джалиля на языки народов мира»:
|№
|Критерии оценивания
|Баллы
|1
|стихотворная культура (размер, ритм, рифма, благозвучие)
|0-10
|2
|смысловая направленность (идея) и композиционная целостность стихотворения
|0-10
|3
|стилистическая и языковая грамотность
|0-10
|4
|художественность (мысль, чувство, переживание, выражение через художественный образ)
|0-10
|5
|логика изложения
|0-5
|6
|артистизм исполнения
|0-2
|итого
|0-47
Во время выступления могут быть использованы декорации, костюмы.
Использование декораций и костюмов не учитывается при выставлении баллов за выступление и не является рекомендацией.
Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи иных лиц.
4.4. Критерии оценки по номинации «Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю»:
|№
|Критерии оценивания
|Баллы
|1
|Актуальность и новизна выставочной экспозиции
|0-10
|2
|Наполнение и информативность выставочной экспозиции
|0-10
|3
|Наглядность и доступность восприятия экспозиции для широкого круга посетителей
|0-10
|4
|Качество и уникальность оформления раздаточных материалов (каталогов, буклетов, сувенирной продукции и т.д.)
|0-10
|5
|Качество подготовки и представления экспозиции с использованием мультимедийных ресурсов
|0-10
|6
|Наличие совместной работы (с учащимися, студентами или населением)
|0-7
|Итого
|0-57
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Участие в Конкурсе является бесплатным и добровольным.
5.2. Конкурс проводится ежегодно для всех желающих, без предварительного отбора.
5.3. В случае нарушения участником настоящего Положения Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
5.4. Конкурс проводится в три следующих друг за другом этапа:
5.4.1. 1-ый (местный) этап – отборочные туры, которые проводятся в следующем порядке:
- проводятся в каждом муниципальном районе Республики Татарстан, в регионах Российской Федерации местными Оргкомитетами, в установленные Оргкомитетом Конкурса сроки. Отбор участников осуществляет Жюри, сформированное на местах;
- решение о проведении 1-ого (местного) этапа Конкурса принимают местные Оргкомитеты на основании количества заявок от участников;
- коллектив или исполнитель, выразивший желание участвовать в Конкурсе, подает заявку установленного образца в соответствующий месту проживания местный Оргкомитет;
- участники из зарубежных стран, которые не относятся к определенным зонам, высылают свои заявки и видео с выступлением на почту Оргкомитета Конкурса: [email protected] . Данные выступления будут рассмотрены отдельно в онлайн-режиме во время 3-го этапа конкурса членами жюри Конкурса, утвержденных Оргкомитетом Конкурса .
1-ый (местный) этап Конкурса проводится не позднее 10 ноября текущего года.
По итогам 1-ого этапа местные Оргкомитеты направляют зональным Оргкомитетам Конкурса до 15 ноября 2021 года протокол местного этапа и список участников, успешно прошедших 1-ый (местный) этап Конкурса, а также краткую информацию (место и время проведения, количество участников и пр.), фото- и видеоматериалы с прошедшего этапа Конкурса.
5.4.2. 2-ой (зональный) этап Конкурса:
- проводится зональными Оргкомитетами до 30 ноября 2021 года среди конкурсантов (I, II, III места), прошедших 1-ый (местный) этап, при обязательном участии одного из членов жюри Конкурса, утвержденных Оргкомитетом Конкурса;
- зональные Оргкомитеты вправе вносить дополнения в данное Положение, касающиеся особенностей проведения Конкурса в своей зоне по согласованию с Оргкомитетом Конкурса;
- для проведения 2-ого (зонального) этапа органы культуры Исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан оказывают поддержку Оргкомитету Конкурса в безвозмездном предоставлении помещения.
Зоны проведения 2-ого этапа:
I. Регионы Российской Федерации:
- Челябинская зона
(Челябинская, Курганская, Тюменская области)
- Земфира Исламова тел. 89518050647, [email protected]
- Анна Морозова тел. 89128036086, [email protected] ;
- Оренбургская зона
(Оренбургская, Астраханская, Самарская, Саратовская области)
- Ахметзянова Светлана тел. 89058147395, [email protected];
- Башкортостанская зона
(Республика Башкортостан)
- Сафина Гульшат тел. 89870301394, [email protected];
- Ульяновская зона
(Ульяновская область, Пензенская область, Республика Мордовия, Республика Чувашия)
- Абутдинова Альфия тел. 89603706378, [email protected];
- Кировская зона
(Костромская, Кировская, Вологодская области, Республики Марий Эл, Удмуртия, Коми)
- Халимов Рауф тел. 89123694016, [email protected];
- Свердловская зона
(Пермский край, Республика Коми, ХМАО, ЯНАО)
- Алетдинова Динария тел. 8 (343) 3714319, [email protected];
- Ивановская зона
(Ярославская, Владимирская, Костромская, Нижегородская области)
- Марат Юсупов тел. 899635439885, [email protected];
- Томская зона
(Томская, Новосибирская, Омская, Кемеровская Иркутская области, Красноярский край, Алтайский край, Республика Алтай)
- Ирина Помыткина тел. 89039559940, [email protected];
- Дальневосточная зона
(Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Забайкалский край, Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область)
- Сажида Батталова тел. 89149848271, [email protected] .
II. Муниципальные образования Республики Татарстан:
- Бугульминская зона
(Бугульминский, Альметьевский, Азнакаевский, Ютазинский, Бавлинский, Лениногорский, Черемшанский муниципальные районы)
- Тукаевская зона
(Нижнекамский, Тукаевский, Мензелинский, Агрызский, Актанышский, Муслюмовский, Сармановский, Заинский муниципальные районы, город Набережные Челны)
- Алексеевская зона
(Алексеевский, Чистопольский, Новошешминский, Аксубаевский, Нурлатский, Алькеевский, Спасский муниципальные районы)
- Тетюшская зона
(Тетюшский, Буинский, Дрожжановский, Апастовский, Кайбицкий, Камско-Устьинский муниципальные районы)
- Кукморская зона
(Кукморский, Менделеевский, Елабужский, Мамадышский, Сабинский, Тюлячинский, Арский, Атнинский, Балтасинский муниципальные районы)
- КАЗАНЬ –I зона
(Лаишевский, Рыбно-Слободский, Пестречинский муниципальные районы, Вахитовский, Приволжский, Советский административные районы г. Казани)
- КАЗАНЬ –II зона
(Верхнеуслонский, Зеленодольский, Высокогорский муниципальные районы, Авиастроительный, Кировский, Московский, Ново-Савиновский административные районы г. Казани)
По всем вопросам можно писать на электронную почту Конкурса:[email protected]. Куратор конкурса – главный референт комитета по образованию и культуре Исполкома Всемирного конгресса татар Галимова Ляйсана тел. (843) 264 63 37
5.4.3. 3-ий этап Конкурса – Финал, который проводится в онлайн-режиме (просмотр выступлений конкурсантов по видео) Оргкомитетом Конкурса при обязательном участии членов Жюри.
Зональные Оргкомитеты должны не позднее 10 декабря 2021 года направить отчёт о проведении 2-ого (зонального) этапа Конкурса на электронный адрес [email protected], а именно:
- протокол зонального этапа Конкурса;
- заявку по прилагаемой форме (Приложение №1) участников, занявших I, II, III места в каждой Номинации и возрастной группе;
- согласие на обработку данных участников (Приложение №2), занявших I, II, III места в каждой Номинации и возрастной группе;
- фото- и видеоматериалы с зонального этапа Конкурса для освещения в СМИ.
5.5. Рекомендуется продолжить работу с участниками Конкурса, не прошедшими в Финал, путём организации участия чтецов в литературных мероприятиях, посвящённых татарскому языку и литературе, городских и муниципальных праздниках, задействовать в других проектах.
5.6. Решение членов Жюри Конкурса пересмотру и обжалованию не подлежит и оформляется протоколом.
Призерам и победителям Финала будут направлены приглашения для участия в Гала-концерте Конкурса.
5.7. Гала-концерт состоится в феврале 2022 года в г. Казани. Время и место проведения будут указаны на официальной странице в социальной сети Конкурса: instagram.com/congress.jalil.uku , а также на сайте Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар»: congress.tatar во вкладке «Конкурсы».
Концертные номера формируются на усмотрение режиссерской группы из коллективов и исполнителей, занявших призовые места.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители 1 (местного) этапа Конкурса распределяются на три призовых места в каждой Номинации в каждой возрастной группе в соответствии с решением жюри Конкурса и награждаются дипломами победителей Оргкомитетом муниципального (регионального) этапа.
6.2. Победители 2 (зонального) этапа Конкурса распределяются на три призовых места в каждой Номинации в каждой возрастной группе в соответствии с решением жюри Конкурса и награждаются дипломами победителя Оргкомитетом зонального этапа.
6.3. Победители Конкурса, занявшие I, II, III места, награждаются ценными призами и дипломами победителя Конкурса на Гала-концерте.
6.4. Наградные материалы изготавливаются в соответствии с заявкой участника, т.е. формулировки и язык текста сохраняются и изменению не подлежат.
6.5. Участники поощряются Сертификатами участника того этапа, в котором было принято участие. Сертификаты будут высланы в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке.
Состав жюри IV Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»
- Рамиль Тухватуллин – артист, режиссер Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала, лауреат премии имени Габдуллы Тукая, народный артист Республики Татарстан – председатель жюри;
- Инсаф Абдулла – диктор телевидения, ведущий, преподаватель Казанского театрального училища, заслуженный артист Татарстана;
- Ильтазар Мухаметгалиев – театральный деятель, актер Татарского государственного академического театра им. Галиасгар Камала, лауреат премии имени Дамира Сиразиева, заслуженный артист Татарстана;
- Рустам Галиуллин – писатель, главный редактор журнала «Казан утлары», кандидат филологических наук, член Союза писателей Татарстана, член Союза журналистов Татарстана, лауреат премии имени Мусы Джалиля;
- Резеда Салахова – актриса Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина, лауреат премии имени Мусы Джалиля;
- Алмаз Миргаязов – телерадиоведущий, заместитель руководителя АО Татмедиа, главный редактор радио «Китап»;
- Назира Фаттахова – заведующая Музеем-квартирой Мусы Джалиля, филолог.
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