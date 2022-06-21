Сабантуй возвращается в города и села Красноярского края! Веселый народный татарский праздник, который давно полюбился красноярцам всех национальностей, в этом году пройдет с 11 июня по 09 июля.

Он будет проведен в 17-ти населенных пунктах края. Сабантуй яркий «маркер» для каждого из нас по отношению к культуре и традициям своего народа, своего старшего поколения. Это наша ментальность, это еще связь прошлого и настоящего. Для каждого из нас важно осознавать себя частью чего-то большого. Человек без корней очень одинок и потерян. Сабантуй не смотря на ее эволюцию сохранил свои вековые традиции. Если брать за отправную точку упоминание о Сабантуе 1292 год (эпитафия булгарского периода, обнаруженная в июле 1979 года), то празднику «Сабантуй» в 2022 году исполняется — 730 лет!

Край сохранил лидерство среди регионов СФО по количеству проводимых Сабантуев. Это стало возможным благодаря совместной работы краевых, городских, районных и сельских органов власти; татарских общественных организаций, российских коммерческих организаций и меценатов, а также помощи Республики Татарстан. Основной целью проведения праздников «Сабантуй» в Красноярском крае является укрепление единства российской нации через этнокультурное развитие народов края, сохранение и пропаганду многообразия их уникального культурного наследия.

Первые Сабантуи прошли в авылах: Солоуха, Ковригино и Комаровка Пировского муниципального округа.