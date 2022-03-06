Татарский детский фольклорный коллектив «Бөрлегән» объединяет творческих детей любящих свой народ и его традиции

Татарский детский фольклорный коллектив «Бөрлегән» (Костяника), организованный в Шикшинском сельском доме культуры Сабинского муниципального района в 2017 году, объединяет творческих детей любящих свой народ и его традиции.

Они активные участники важного и нужного процесса – развития национальной культуры татар. Коллективом проводится сбор местных игр, песен, плясок и других жанров народного творчества, на основе выполненных работ создаются проекты, собранный материал включается в репертуар.

Участники коллектива, как златоискатели промывающие горы песка в поисках ценного материала, ищут, находят, восстанавливают аутентичные праздники и обряды, которые проводились только в селах Шикши и Алан-Елга Сабинского района Республики Татарстан.

Участниками коллектива «Бөрлегән» ведется также работа по изучению истории сел Шикши и Алан-Елга, собираются легенды и рассказы о важных и значимых местах для сельчан, изучаются топонимы и связанные с ними факты. Например, путешествие «По следам Алып бабая».

Детский фольклорный коллектив «Бөрлегән»(Костяника) является активным участником фольклорных и других творческих фестивалей-конкурсов проводимых в Республике Татарстан и за ее пределами, в том числе:

В 2021 году финалист II Межрегионального фестиваля традиционных игр народов Татарстана «Uen Fest»;

Участник проекта «Лаборатория этномузыки «Дәррәү» .

ГБУ «Таткультресурсцентр»