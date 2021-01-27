17 февраля пройдёт Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе.

На данный день приняты заявки из 20 субъектов Российской Федерации – это Удмуртская Республика, Ульяновская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Оренбургская, Омская, Новосибирская, Нижегородская, Иркутская, Кировская, Курганская, Тверьская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край, Ставропольский край, Москва.

11 февраля совместно с Институтом развития образования Республики Татарстан запланировано проведение методического вебинара для учителей родного (татарского) языка образовательных организаций с этнокультурным (татарским) компонентом содержания образования субъектов Российской Федерации по организационным вопросам и участию в олимпиаде.

Победители и призеры олимпиады принимают участие в Международной олимпиаде по татарскому языку.

Мероприятие организовано в целях реализации соглашений о сотрудничестве в области образования с органами управления образованием субъектов Российской Федерации, повышения престижа родного (татарского) языка и качества знаний обучающихся, оказания практической помощи обучающимся и учителям татарского языка и литературы образовательных организаций субъектов Российской Федерации.

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