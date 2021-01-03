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5 января в Кукморе пройдет фестиваль – ярмарка «Кукморские валенки — 2021»

5 января в Кукморе пройдет фестиваль – ярмарка «Кукморские валенки — 2021»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.01.2021 0

5 января 2021 года в городе Кукмор Республики Татарстан проходит республиканский фестиваль – народного творчества «Кукморские валенки» («ITEKFEST»), который стартует в 10:00 часов, по адресу: г. Кукмор, парк «Комсомольская площадь».

Традиционный фестиваль – ярмарка «Кукморские валенки» создан в целях популяризации валяльного производства, в рамках которого все желающие своими руками под руководством мастеров сумеют создать изделия из войлока, принять участие в различных зимних забавах – конкурсах. На фестиваль приглашаются сборные команды из районов РТ. В этом году изъявили желание на участие и соседние регионы.

tourism.tatarstan.ru

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