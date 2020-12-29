«Ак калфак-Нева» поделились впечатлениями о ZOOM конференции с участием Председателя Нацсовета ВКТ

24 декабря 2020 года в формате ZOOM конференции состоялся Международный форум общественных организаций татарских женщин «Ак калфак». Форум начался с выступления заместителя Премьер- министра Республики Татарстан, председателя Нацсовета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василя Габтелгаязовича Шайхразиева. Он высоко оценил роль женщины в укреплении основ семейной жизни.

Кадрия Раесовна Идрисова, председатель региональной общественной организации «Ак калфак», отметила трудолюбие женщин, состоящих в этой организации, их достижения, внесённый ими вклад. Она рассказала о нескольких направлениях работы на будущий год : о сохранении обычаев и традиций татарского народа, которые необходимо возрождать и сохранять, о популяризации татарского языка. И это начинается с существующей неразрывной цепочки в семье, состоящей из внуков, детей, бабушки и матери, с их воспитания и обучения.

Чтобы дети знали о своих корнях, о жизни своих предков, нужно составлять генеалогическое древо — шаджара, в особенности, интересно составить его о женщинах из родословной своей семьи.

Идея продолжить конкурс вышивки полотенец переросла на этот раз в изготовление мусульманского молитвенного коврика намазлык. Особенность её состоит в умении повторить сохранившиеся изделия из семейных запасов.

А ещё Кадрия Раесовна предложила собирать косточки фиников и делать из них, как некогда, четки — тасбих. Это имеет сакральное значение — сделать тасбих своими руками и передавать его из поколения в поколение.

Благодаря сохранению религии, крепнет наша нация. Проводимые конкурсы способствуют этому.

Также она напомнила о предстоящей переписи населения, о том, что нужно объединять народ, а не разобщать его, о планах на выездные заседания нашей организации.

На форуме участвовало много женщин из региональных организаций «Ак калфак». Мы прослушали их выступления о проделанной работе, о проведенных мероприятиях. От организации «Ак калфак-Нева» участвовали Фирая Рашитова, Фарида Гренда, Сания Бахтиярова. Председатель «Ак калфак-Нева» Фирая Рашитова также рассказала о наших достижениях за предыдущий год.

Благодаря активной поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Дамира Рахибовича Сабирова, появилась возможность принять участие в Форуме с использованием одного зарегистрированного устройства.

Опираясь на документ, принятый Всемирным конгрессом татар, «Татарлар: Гамәл стратегиясе», «Ак калфак-Нева» планирует свою дальнейшую деятельность.

Фирая Рашитова

Фарида Гренда