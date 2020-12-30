Накануне новогоднего праздника активистки Пензенской региональной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» посетили приют для детей и подростков в г.Каменке. На данный момент в приюте 16 детей. Возраст от 5 до 16 лет. Очень жалко детей и душа разрывается от того,что некоторые из них ждут отправки в детдом/

Председатель ПРОО «Ак калфак» Васильева Эльмира поздравила детей с наступающим Новым годом, рассказала о деятельности своей организации. В ответ дети почитали стихи.

Ак калфаковцы принесли детям фрукты, йогурты, соки к новогоднему столу. В ответ директор приюта Плеханова Т.В. поблагодарила членов женской организации и вручила благодарность.

Эльмира Васильева