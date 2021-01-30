Альберт Бурханов: “Татары – большая нация”

В редакции газеты “Маяк” состоялась встреча с председателем комитета общества краеведов при Всемирном конгрессе татар, академиком Альбертом Бурхановым.

В ходе беседы за круглым столом были подняты вопросы, касающиеся истории, родного языка.

Альберт Бурханов ознакомил с планами Всемирного конгресса татар на 2021 год, стратегией развития татарского народа, принятой в прошлом году.

– Несмотря на сложности, в 2020 году в Азнакаево мы провели конференцию краеведов. В план работы по программе Всемирного конгресса татар включено множество мероприятий, ожидается организация около двадцати крупных мероприятий. Многие из них касаются восточной части Татарстана, – сказал он.

Академик отметил, что собрания краеведов пройдут в Уфе, Тюмени, Омске, не останется в стороне и Азнакаево. Готовится к изданию большая книга об истории Приикских деревень, куда будут включены материалы, собранные в восточных районах Татарстана и районах Башкортостана, где проживают татары.

– Собрано много материалов, относящихся к периоду Золотой Орды. Большое влияние оказала и Ногайская Орда. Изучены надгробные камни. Особенно следует отметить Азнакаевский район, здесь найдены надгробные камни, относящиеся к более раннему периоду. В Азнакаево вышло много книг об истории деревень. Вашему примеру следуют и другие районы. Мы собираемся презентовать эти издания в одном из районов, – сказал ученый-историк.

В Стратегии развития татар отражены направления работы по активизации общественных организаций, татар, проживающих в разных регионах страны, изучению опыта их работы, сохранения и развития татарского языка, народных обычаев и традиций, семейных ценностей, работе с молодежью.

– Очень правильно, что 2021 год объявлен годом родных языков и народного единства. Мы должны обучать татарскому языку, укрепить его позиции. И в других регионах страны растет национальный дух, самосознание. Татары – большая нация, образованная в период Золотой Орды из различных этнических групп, а нация не может просто так исчезнуть, заменить гены невозможно. Татары останутся татарами. Пока наша история изучена лишь на 5-7 процентов, мы недалеко ушли от истории Волжской Булгарии. Впереди большие планы по изучению, – сказал Альберт Бурханов.

Он подчеркнул, что татарам, проживающим в различных регионах страны, следует, преодолевая все трудности, помогать друг другу, жить в единстве.

– Для сохранения нации необходимо решить демографическую проблему. В этом году состоится Всероссийская перепись населения. Мы идем в сторону уменьшения. Чтобы нация жила, в одной семье должно быть минимум три ребенка. Однако для решения проблемы семьи нужна и помощь со стороны государства, – считает академик.