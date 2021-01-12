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Алина Загитова рассказала о выступлении в шоу «Спящая красавица»

Алина Загитова рассказала о выступлении в шоу «Спящая красавица»

в Новости, Слайдер, Спорт, Главные новости, 12.01.2021 0 6

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих впечатлениях от выступления на шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», которое прошло в дни новогодних праздников в Москве.

«Второй год подряд в новогодние каникулы я выступаю в ледовом шоу „Спящая красавица“. Но этот год, как я много раз говорила, особенный. Поэтому особенно рада была встретиться с вами в „Мегаспорте“ и подарить вам новогоднее сказочное настроение. А как же вы меня порадовали своим теплым приемом и вашими сердцами! Супер! Спасибо вам, спасибо всем участникам шоу за прекрасное время, и отдельное спасибо Татьяне Навке за приглашение. До новых встреч», — написала Загитова на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, что 18-летняя фигуристка исполняла роль принцессы Леи.

tatar-inform.ru

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