Алина Загитова рассказала о выступлении в шоу «Спящая красавица»

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих впечатлениях от выступления на шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», которое прошло в дни новогодних праздников в Москве.

«Второй год подряд в новогодние каникулы я выступаю в ледовом шоу „Спящая красавица“. Но этот год, как я много раз говорила, особенный. Поэтому особенно рада была встретиться с вами в „Мегаспорте“ и подарить вам новогоднее сказочное настроение. А как же вы меня порадовали своим теплым приемом и вашими сердцами! Супер! Спасибо вам, спасибо всем участникам шоу за прекрасное время, и отдельное спасибо Татьяне Навке за приглашение. До новых встреч», — написала Загитова на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, что 18-летняя фигуристка исполняла роль принцессы Леи.

tatar-inform.ru