Ансамбль татарской песни «Кояш» («Солн­це») культурно-досугового центра «Мир» города Вятские Поляны вновь подтвердил звание лучшего: стал лауреатом Всероссийского фольклорного фестиваля «Тугэрэк уен» («Игра в кругу»).

Это единственный фестиваль в России, посвящённый исключительно аутентичному фольклору татар. По самым скромным подсчётам, за двенадцать лет на его сцене выступили около семи тысяч самодеятельных артистов – носителей татарской традиционной культуры. В этом году конкурс проводился в заочной форме, по видеозаписям номеров участников, но это не помешало зрителям насладиться народным фольклорно-хореографическим, инструментальным, вокальным, игровым искусством татар из разных уголков страны.

Ансамбль выступает на фестивалях национальных культур в Кировской области, Марий Эл, Самаре, Чебоксарах, Крыму. Но чаще всего он бывает, конечно, в Татарстане, где за этнографическую ценность хранимого татарского фольклора был отмечен множеством дипломов и грамот. А мэр Казани Ильсур Метшин в знак признания и в благодарность за участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Республики и Дня города, подарил ансамблю национальную обувь – сапожки.

Уникальность «Кояша» в том, что коллектив сохраняет самобытную песенную культуру нократских (вятских) татар с их своеобразным диалектом и манерой исполнения. Каждая фольк­лорная композиция «Кояша» показывает своеобразие татарского народа: его трудолюбие, скромность, самобытное творчество. Кажется, что на сцене артисты не играют, а по-настоящему проживают жизнь татарских сёл и семей. Кроме обрядовых постановок, в репертуаре ансамбля более сорока татарских народных песен и баитов. Исполняют и частушки, которые сочинила организатор и руководитель ансамбля Раиса Мухаметшина. Учредитель фестиваля «Тугэрэк уен» – Министерство культуры РТ, организаторы – Таткультресурсцентр и Всемирный конгресс татар «В основном составе нас тринадцать человек – люди разного возраста, разных профессий, но все влюблены в татарскую народную культуру, готовы выступать всегда и везде. С первого дня вместе со мной в коллективе Альфинур Гусарова, Вячеслав Филиппов. Гордость ансамбля – 80-летняя Разия Ульданова. Очень весёлая, жизнерадостная, несмотря на возраст, она участвует во всех плясовых номерах. Махинура Решетнева не только поёт и танцует, но и мастер художественного свиста, – с воодушевлением и гордостью рассказывает о своём коллективе Раиса Мухаметшина. – Расим Хафизов, президент Кировской областной федерации по борьбе куряш, лучший тренер области, уговорил и свою жену Гузалию влиться в коллектив. Баянист Марсель Валиуллин и его супруга Фания Шакировна – пчеловоды, очень любят мелодичные татарские народные песни, Миннур Арсланова не пропустила ни одной репетиции.

Самому юному участнику ансамбля Ильназу Мубаракшину пятнадцать лет, он учится в Казани в музыкальном колледже имени Аухадеева. Несмотря на возраст, это уже весьма заслуженный артист: в «Тугэрэк уен» признан лучшим исполнителем на татарских народных инструментах». Помимо коллектива «Кояш», Раиса Миннебаевна создала детский коллектив-спутник – группу «Кояш нурлары» («Солнечные лучики»), участники которой радуют зрителей колоритными номерами, погружая в атмосферу национальных татарских традиций, обычаев, народного творчества.

Евгения Шемелова

rt-online.ru