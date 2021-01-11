Биатлонист из Самарской области Эдуард Латыпов одержал победу на Кубке мира по биатлону

Знаменитый биатлонист, член состава сборной России, чемпион зимней Универсиады 2019 года, неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров Эдуард Латыпов принёс победу сборной России на этапе Кубка мира. Житель с.Камышлы Самарской области вырвал «золото» команде в смешанной эстафете. Соревнования проходили в немецком городе Оберхоф.

26-летний спортсмен был выставлен тренерским штабом на заключительный этап гонки. Уйдя на дистанцию с последней стрельбы третьим, он сумел опередить на финишном отрезке французского и норвежского соперников.

«Эмоции очень бурные. Ещё не могу понять. Очень рад за команду, за страну, что мы сегодня добились золота. Команда была супер, молодцы. Всем спасибо, кто нам помогал добиться этого успеха», — цитирует Латыпова «Чемпионат».