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Семье биатлониста Эдуарда Латыпова вручено Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар

Семье биатлониста Эдуарда Латыпова вручено Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар

в Новости, Слайдер, Экспорт, Главные новости, 21.01.2021 0 18

В эти дни в селе Камышла Самарской области побывала начальник Управления информационной службы по связям и со СМИ Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхиева. Целью визита в соседний регион стала беседа со знаменитым биатлонистом из Самарской области Эдуардом Латыповым. Напомним, Эдуард Латыпов принёс победу сборной России на Кубке мира.

Гульназ Шайхиевой удалось пообщаться с родителями спортсмена и его первым тренером Маратом Шавалиевым. По словам тренера, «такой биатлонист, как Эдуард Латыпов, один на миллион».

От лица заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева Гульназ Шайхиева передала родителям нашего соотечественника Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар и пожелала ему дальнейших успехов в спорте.

Илюзя Абульханова

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