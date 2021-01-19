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Будет запущен новый интерактивный домен, объединяющий татарский народ

Будет запущен новый интерактивный домен, объединяющий татарский народ

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 19.01.2021 0 1

Национальный совет выступает с еще одной инициативой, касающейся переписи населения. Это создание интерактивного домена «Татцифр», объединяющего татарский народ.

Сегодня о новом проекте участникам заседания Национального Совета сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев.

Целью проекта является содействие национально-культурному, социально-экономическому и духовному развитию татарского народа; развитие и возрождение культуры, языка, традиций, создание электронной платформы татарского мира.

Ознакомление с проектом планируется 16 февраля на очередном заседании Национального Совета.

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