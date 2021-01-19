Будет запущен новый интерактивный домен, объединяющий татарский народ

Национальный совет выступает с еще одной инициативой, касающейся переписи населения. Это создание интерактивного домена «Татцифр», объединяющего татарский народ.
Сегодня о новом проекте участникам заседания Национального Совета сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев.
Целью проекта является содействие национально-культурному, социально-экономическому и духовному развитию татарского народа; развитие и возрождение культуры, языка, традиций, создание электронной платформы татарского мира.
Ознакомление с проектом планируется 16 февраля на очередном заседании Национального Совета.