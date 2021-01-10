Дан старт официальному показу мультфильмов «УЧИМ ТАТАРСКИЙ С АК БУРЕ»

Дан старт официальному показу мультфильмов проекта «УЧИМ ТАТАРСКИЙ С АК БУРЕ» на сайте Автономии татар Москвы и YouTube-канале студии «Татармультфильм»!

На информационных ресурсах создателей проекта можно посмотреть минутные серии и учить с детьми по три новых слова из каждой.

Авторы мультфильма рекомендуют обязательно использовать новые слова в общении и играх, и они легко и незаметно войдут в лексический запас родного языка у всех членов семьи.

Проект «Учим татарский с Ак Буре» в преддверии «Года родных языков и народного единства» был разработан Автономией татар Москвы и студией «Татармультфильм» при поддержке Полномочного представительства РТ в РФ и мецената Рустэма Магдеева. Это инновационный проект, направленный на повышение интереса к изучению татарского языка и татарской культуры у детей.