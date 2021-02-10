Данис Шакиров принял участие в совещании по подготовке к проведению в 2021 году ХХI Федерального Сабантуя

Сегодня, 10 февраля 2021 года, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакиров, в рамках рабочего визита в г. Нижневартовск, принял участие в рабочем совещании по подготовке к проведению в 2021 году ХХI Федерального Сабантуя в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Также на совещании присутствовали и выступили заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская, консультант отдела обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и взаимодействия с российским казачеством Управления национальной политики Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Елена Карпова, заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, руководитель Аппарата Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Артур Сафин и другие.

На рабочем совещании обсудили основные вопросы, касающиеся подготовки к проведению ХХI Федерального Сабантуя в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.