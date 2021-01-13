Долгожительница из Черемшанского района готовит баурсак и выращивает урожай

Факия Галимова из села Туйметкино Черемшанского района отметила 90-летний юбилей.

Племянник Факии ханум Мидхат Каримов рассказал, что именинница всю жизнь встает раньше всех, и возраст тому не помеха.

«Мы содержим на подворье большое количество скота, поэтому приходится вставать очень рано, но, что ни говори, Факия апа все же проворнее нас — спозаранку она уже пропалывает грядки на огороде», — поделился он.

А еще Факия Хусаеновна не только проворно управляется на огороде, но и отлично готовит.

«Мы очень благодарны ей. И сегодня во рту чувствуется вкус лепешек и баурсака, приготовленных ею», — похвалила родственницу Фарида, проживающая в селе Елхово.

С Факией апа из села Туйметкино судьба распорядилась по-своему: она не была замужем, у нее нет детей. Но она не ощущает одиночества — живет с братом Саматом и невесткой Зухрой и не жалуется на жизнь.

«Сестра работала всю жизнь, как говорится, не разгибая спины. Она достойна звания Героя», — считает Самат абый.

Ветерана поздравили и вручили подарки от имени Президента РФ Владимира Путина руководитель исполкома района Ильфат Шайдуллин, начальник районного отдела социальной защиты Рушания Ахмадуллина. Они пожелали долгожительнице всех благ и крепкого здоровья.

tatar-inform.ru