Долгожителю Нурлатского района подарили юбилейное издание к 100-летию ТАССР

Глава Нурлатского района поздравил участника Великой Отечественной войны Каима Самигуллина с 96-летием. Дорогим подарком участнику войны ко дню рождения стало юбилейное издание, выпущенное к 100-летию ТАССР. Об этом пишет газета «Дружба».

На сегодняшний день в Нурлатском районе проживают 11 участников Великой Отечественной войны. Свой 96-й день рождения отметил один из них — уважаемый житель села Чулпаново и района Каим Самигуллович.

Поздравления для ветерана прозвучали от главы Нурлатского района Алмаза Ахметшина. В подарочном издании запечатлены все яркие события республики юбилейного 2020 года, в том числе и вручение Президентом РТ Рустамом Миннихановым памятного знака «100 лет ТАССР» и юбилейной медали к 75-летию Победы в ВОВ Каиму Самигуллину. Торжественное событие состоялось в феврале прошлого года.

«Очень приятно в день своего рождения получить такой дорогой подарок», — поблагодарил Каим Самигуллович главу района.

За чашкой чая участник войны поделился боевыми воспоминаниями. В армию он ушел в 1943 году. Принимал участие в знаменитом сражении на Орловско-Курской дуге, затем воевал в Карачаевской стрелковой дивизии 242-го полка Брянского фронта. В боях за Брянск был тяжело ранен и потерял ногу. За храбрость и отвагу на полях сражений имеет множество наград.

Год 76-летия Победы Каим Самигуллович встречает в бодром настроении, следит за новостями района, республики и страны, интересуется историей.

В этом году он планирует держать уразу, не пропускает и пятничный намаз в сельской мечети. Сейчас и дорога не проблема: в прошлом году по республиканской программе ее проложили прямо до дома ветерана.

tatar-inform.ru