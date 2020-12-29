В декабре в Москве состоялось итоговое заседание Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы.

Член Общественного совета при ФСИН России Шамиль Кашаф в своем выступлении с докладом на тему «Духовное просвещение подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в учреждениях исполнительной системы ФСИН России» обратил внимание на прекрасно изданный в Казани труд «Калям Шариф. Перевод смыслов». Он также высказал предложение сделать выпущенную ДУМ РТ книгу максимально доступной для арестантов.

– В 2019 году состоялось уникальное издание перевода смыслов Корана на русском языке «Калям Шариф. Перевод смыслов», – продемонстрировал директору ФСИН России А. П. Калашникову и другим участникам собрания казанское издание ДУМ РТ Шамиль Равильевич. – Труд татарстанцев получил высокую оценку Муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева в Махачкале, поскольку «в соответствии с каноническими решениями доступно разъясняет широкой общественности основный смысл переводимых в ней сур священного Корана».

Русскоязычный перевод Священного Писания мусульман готовился к изданию в столице Татарстана около семи лет.

«Это своего рода очередное подтверждение возрождения российской татарской богословской школы, традиционно сильной до революции, ввергшей наше Отечество в годы богоборческого лихолетья», – отметил Ш. Кашаф.

– Хотелось бы, чтобы «Калям Шариф. Перевод смыслов» оказался доступным и в официальном ФСИН магазине, где пока в продаже представлен единственный вариант перевода смыслов Корана от азербайджанского философа-религиоведа Эльмира Кулиева, в отношении труда которого периодически слышатся требования о запрете и внесении в списки запрещенных в России, – добавил член Общественного совета. – Надеюсь, что мое предложение будет услышано соответствующей службой, обеспечивающей розничные продажи в уголовно-исправительной системе России.

Шамиль Кашаф, являющийся также советником Муфтия Чеченской Республики, отметил, что сегодня мусульмане, кто оказался на перевоспитании в учреждениях пенитенциарной системы, по большому счету не испытывают особых проблем с обеспеченностью тюремных библиотек мусульманскими книгами. Однако Коран с факсимиле аятов на арабском языке и с русским переводом от ДУМ РТ будет особо востребован верующими заключенными во многих тюрьмах и исправительных колониях.

«Калям Шариф. Перевод смыслов» является вторым собственным переводом смыслов Куръана ДУМ РТ. Первый был подготовлен на татарском языке. Венец коллективной работы, в которой были задействованы около 40 специалистов (мусульманские богословы, исламские теологи, историки, лингвисты, переводчики и др.) пришелся на празднование 100-летия образования ТАССР – важнейшего периода в истории республики, татарского народа и всего региона.

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