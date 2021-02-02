Евгений Примаков встретился с председателем Нацсовета ВКТ Василем Шайхразиевым

В эти минуты руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Е.А. Примаков находится в стенах Исполкома Всемирного конгресса татар.
Гостя встретили согласно татарским традициям: девушки в национальных костюмах угостили Руководителя Россотрудничества символом татарской национальной кухни — чак-чаком.
Напомним, на базе платформы онлайн-конференций «Zoom» состоится встреча Руководителя Россотрудничества с представителями татарских общественных объединений стран зарубежья.
Модератором онлайн-конференции выступит заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев.