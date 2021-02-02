tatruen
Главная / Новости / Евгений Примаков встретился с председателем Нацсовета ВКТ Василем Шайхразиевым
Евгений Примаков встретился с председателем Нацсовета ВКТ Василем Шайхразиевым

Евгений Примаков встретился с председателем Нацсовета ВКТ Василем Шайхразиевым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 02.02.2021 0 15

В эти минуты руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Е.А. Примаков находится в стенах Исполкома Всемирного конгресса татар.

Гостя встретили согласно татарским традициям: девушки в национальных костюмах угостили Руководителя Россотрудничества символом татарской национальной кухни — чак-чаком.

Напомним, на базе платформы онлайн-конференций «Zoom» состоится встреча Руководителя Россотрудничества с представителями татарских общественных объединений стран зарубежья.

Модератором онлайн-конференции выступит заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.