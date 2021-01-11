МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ

«ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ТАТАР» Расширенное заседание

Национального Совета Всемирного конгресса татар

«МИЛЛӘТ ҖЫЕНЫ» ТАТАРЫ: СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЯ Казань

29 августа 2020 года

ТАТАРЫ: СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЯ

«Кто же ты, если не татарин?» – обратился к своим соплеменникам Шигабутдин Марджани во второй половине XIX века. Следом за ним Гаяз Исхаки в повести-антиутопии уже предупреждал современников об опасности исчезновения татарского народа через 200 лет. И это было не смиренное предсказание, а желание побудить татар в условиях общественных трансформаций к размышлению, вдохновить их на осознанные действия во благо своего народа.

Саморефлексия всегда была присуща татарам и являлась способом определения пути развития. Ясность мысли помогает не сбиться с пути, четко видеть ориентиры. Так было более ста лет назад, так происходит и теперь, в эру новых глобальных перемен и ускоренного развития человечества.

Сегодня татары – второй по численности народ Российской Федерации. По всему миру проживает около восьми миллионов татар. Но даже многочисленность, как показывает история, не гарантирует успешности в глобальном мире. Без осмысленного принятия ценностей своего народа, без устремленности в его будущее, татарский народ может остаться лишь формальным обозначением в графе «национальность».

Главный вопрос – кто он, современный татарин? Есть ли у него, что сказать миру и человечеству? Способен ли татарин генерировать идеи, которые могли бы сделать мир лучше? Готов ли он к вызовам современного мира? Что объединяет миллионы, казалось бы, разных людей, живущих на огромных просторах России и в мире, но считающих себя частью большой татарской семьи?

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Татарская национальная культура концентрированно отражает историческое прошлое и определяет современную сущность народа, а в прошлом и настоящем пробиваются ростки будущих форм и смыслов татарской культуры. Она объединяет его бесценное наследие – традиции и обычаи, язык, образцы интеллектуального и художественного творчества. Это достояние, постоянно обновляясь, передается следующим поколениям. Отличительной чертой татарской культуры является её открытость миру, гармоничное сосуществование и активное взаимообогащение с культурами других народов.

Национальная культура татар невозможна без национального самосознания, которое складывается из осмысленного восприятия собственного происхождения и духовных ценностей своего народа.

Исторические и культурные процессы зиждутся у татар на прочном фундаменте творческого созидания. Со времен державы хунну, гуннского союза, тюркских каганатов, Волжской Болгарии, Золотой Орды, средневековых ханств предки татарского народа строили государства и великие города, прокладывали торговые пути, создавали выдающиеся образцы духовной и художественной культуры тюркско-татарской цивилизации. Без малого два тысячелетия существует письменная история народов, ставших прародителями современных татар. Изучение достижений предков воспитывает в молодежи широту взгляда на мир и вдохновляет новые поколения на творческие свершения.

Татары всегда были частью западного мира на Востоке и Востока — на Западе. Они находились в зоне активных контактов крупнейших языковых семей и мировых религий, стали органичной частью каждой из этих цивилизаций и связующим звеном в их диалоге.

Способность к взаимодействию продемонстрировала татарская культура в период, когда значительная территория Северной Евразии вошла в состав Российского государства. Сегодня очевидно, что татарская культура исторически сыграла большую роль в формировании современного российского общества.

Огромен вклад татар на службе российского государства в укрепление Отечества. Татарские корни имели немало военачальников, государственных деятелей, ученых и представителей интеллигенции. Татары и сегодня успешно трудятся в различных сферах экономики Российской Федерации и во многих уголках мира, внося свой вклад в решение глобальных задач и вызовов, стоящих перед человечеством.

Особое место в развитии татарского народа в XX веке занимает образование национальной государственной автономии. Республика Татарстан, отмечающая 100-летие со дня образования ТАССР, является флагманом экономического, культурного, инновационного, научно-образовательного развития среди регионов Российской Федерации. Она стала исторически сложившимся центром развития татарского языка и культуры, поддержания идентичности и единения татарского народа, а тысячелетняя столица-Казань — центром притяжения, ядром его этнокультурного развития.

Монументальные и в то же время вечно живые образы прозорливого эмира Алмуша, лирического философа Кул Гали, мудрого проповедника и просветителя Шигабутдина Марджани, певца народной души Габдуллы Тукая, отважного генерала Гани Сафиуллина, поэта-героя Мусы Джалиля и многих, многих других выдающихся личностей являются немеркнущими символами достойного прошлого, нравственными маяками для нынешних и грядущих поколений. Они наполняют сердца его наследников чувством гордости за деяния предков, указывают на уникальную возможность следовать их примеру самоотверженного служения своему народу в настоящем, влиять на собственное будущее и будущее всей нации. «Мин татармын» — формула, открытая для творческого осмысления через призму богатого культурного опыта татарского народа.

Вызовы времени

Сегодня, в условиях всеобщей глобализации, размывания территориальных границ и роста миграционных потоков, повсеместной унификации и цифровизации, встает вопрос о сущности татарской культуры в меняющемся мире.

Сказывается исторически сложившееся дисперсное расселение татар по всему миру. Имеются тенденции к обособлению отдельных территориальных и этно-конфессиональных групп. Акцент только на локальные идентичности неизбежно ведет к «растворению» в доминирующих культурах. За красотой отдельно взятых языковых и местных традиций важно не терять единство татарского мира. Такое культурно-географическое многообразие следует рассматривать как огромный потенциал всего народа. Богатство локальных культур и их бесконечный синтез дает почву для новых открытий, служат фундаментом для рождения новых смыслов.

Традиционно немало тех, кто пытается представить ошибочным существование национально-территориальных образований, кто сводит развитие национальных идентичностей лишь к политике.

Все эти вызовы характерны для современности и стоят перед многими народами мира. Однако татары имеют мощный внутренний ресурс, позволяющий воспринимать эти вызовы не как непреодолимые препятствия, а как данность, требующую учета при движении вперед.

Более сложными являются внутренние вызовы. Важно преодоление личных противоречий человека, стремление к обогащению национальных чувств, наполнению новыми смыслами всего того достояния, которое досталось нам от предков. Ответственность перед будущими поколениями за состояние национальной культуры лежит на каждом из нас.

Как река вбирает в себя ручейки, так и татары, в течение своей богатой и сложной истории постепенно вбирали в себя племена и этнические группы, расселенные на евразийском пространстве. И сегодня, как никогда, актуально звучит татарская пословица «сила – в единстве» (бердәмлектә – көч).

Пора избавиться от конформизма и равнодушия, стремления «плыть по течению». Поверхностное знание истории, культуры, традиций и обычаев своего народа, как и недооценка значимости знания родного языка, неизбежно ведут к потере национальных корней.

Будущее татарского народа зависит от каждого из нас, от наших внутренних установок, устремлений и действий. Выстроить мосты между прошлым, настоящим и будущим татарского народа призвана стратегия действия.

Цель стратегии

Стратегия действия исходит из общих интересов людей, осознающих себя татарами или чувствующих свою сопричастность к ним.

Стратегия действия нацелена на:

повышение интереса к богатому историко-культурному наследию татар, являющемуся неистощимым ресурсом в определении сценариев будущего;

обретение чувства гордости за великие свершения предков и собственную принадлежность к народу;

личностный вклад каждого татарина в сохранение и развитие языка, культуры и традиций своего народа;

преодоление вызовов и рисков настоящего во имя будущего татарского народа;

единение татарского народа, обеспечение его полноправной жизнедеятельности среди всех народов, поддержание мира и согласия на основе культурного взаимодействия, традиционного уважения к достоинству и к чувствам окружающих.

Национальное самосознание

Ходом и характером татарской истории во многом определились поведенческие мотивы татар, особенности их ментальности. Лучшие черты национального характера, взращенные многовековым опытом предков, нашли свое отражение в стремлении к свободе (ирек), открытости ко всему новому. Татарский характер, закаленный освоением бескрайних просторов, невозможен без мобильности, коммуникативности, адаптивности, трудолюбия и предприимчивости. Татарин открыт и гостеприимен, твёрд и верен своим взглядам. Духовные традиции предков формируют нравственность, веру, воспитывают уважение к старшим, терпеливость, совестливость и скромность, трепетное отношение к семейным ценностям. Эти ментальные особенности объединяют татар всего мира.

Что лежит в основе татарской идентичности? Только мы, татары, можем ответить на этот вопрос. Надо лишь прислушаться к себе и своему сердцу.

Важные шаги по консолидации татарского народа, философского осмысления историко-культурного единства татар, а также создания общетатарского культурного пространства были сделаны на рубеже XIX-XX в. Это движение базировалось на идее единства татарской нации (милләт), литературного языка и необходимости просвещения и прогресса татарского народа, модернизации татарской культуры. Советский период, с одной стороны, способствовал зарождению новых форм татарской культуры, с другой – привел к некоторому смещению ценностных ориентиров.

Самосознание татар опирается на национальный дух (милли рух), проявляющийся в национальных чувствах (милли хисләр).

В полифонии глобализованного мира каждый татарин услышит родные звуки. Для кого-то это родная речь (туган тел), воспетая великим Габдуллой Тукаем, впитанная с колыбельной песнью матери, сказками бабушек и дедушек, отцовскими наставлениями, школьными уроками. Чье-то сознание пробудит мелодичная грусть предков, сохранившаяся в народных песнях (моң). Третьи среди городского шума прочувствуют татарское в себе в пронзительных призывах к мусульманскому азану или тихой молитве (дога).

В буйстве разных красок мира татарин узнает родные мотивы – образы ярких цветов и зеленой травы прочно вплетены в богатый орнамент татарского народа. Эти радостные символы узнаваемы и в традиционных татарских костюмах, и в деревянных украшениях татарских домов, в калфаках и тюбетейках, и в знаменитых ичигах, и в образцах современного татарского дизайна. Они передавались из поколения в поколение татарскими мастерами, и сегодня служат связующей нитью разных поколений. Очертания родных минаретов, зелёных околиц татарских деревень или архитектурных образов древнего Болгара, Казани – все это визуальные символы татарского мира.

В обилии кулинарных изысков татарин всегда отличит самобытную национальную кухню, не знающую границ. Знаменитые национальные блюда завоевали весь мир. Богато накрытый стол с лапшой, бэлешем, эчпочмаками, кыстыбыем, губадией, чак-чаком и другими яствами, как и традиционные гостинцы (күчтәнәч) – основа татарского гостеприимства и яркое проявление щедрости, доброжелательности и душевности. Аромат трав, душистого чая и вкусных угощений напоминают о теплоте родного дома. Подсознательное стремление к кухне своего народа подскажет дорогу к национальной идентичности.

Национальные чувства проявляются в татарском рукопожатии – рукопожатии с особым почтением, по-родственному, по-татарски – двумя руками от чистого сердца. Эта традиция отражает доброжелательность татар, подчеркивает искренность. Она – призыв к доверительным отношениям: мы честные партнеры, мы идем к вам с двумя открытыми ладонями и настроены на взаимное уважение.

Национальные чувства пробуждаются в осмыслении исторического опыта татар. Их можно ощутить в прикосновении к древним камням Казанского Кремля, средневековых городов Булгар, Биляр, Укек, Искер, Касимов, Хаджи-Тархан, Сарай-Бату, ханских мавзолеев, мечетей и других мест.

Национальные чувства пробуждают голоса предков, народные предания, семейные истории и родословные (шәҗәрә). Уважение к старшим – это еще и почитание ушедших (әрвахлар), сохранение семейных и народных традиций, бережное отношение к прошлому, к наследию и родной земле. Память о собственном роде, уважение к своей Родине, историческая память – эти чувства единения с предками, источниками родовой силы, это мощь и условие консолидации татарского народа. Через уважение к своему происхождению, к себе формируется уважение к другим людям, к другим культурам.

Национальные чувства обостряются в скорости, в стремительной погоне за временем и успехом, в великой созидательной энергии татар. Захватывающие дух конские скачки и особая воля к победе, быстрые ритмы татарского танца, как и скорая татарская речь, социальная мобильность, стремление к прогрессу – это все предмет особой гордости татарского народа.

Национальные чувства словно мощный щит способны и должны уберечь татар от размывания духовных основ, укрепить национальный дух.

Национальный дух – это национальное «Я» каждого татарина. Он подпитывается победами и достижениями татарского народа, его лучшими традициями, богатой историей и культурой. Его отличает не возвеличивание себя и своего происхождения, а стремление к самосовершенствованию, умение признавать недостатки, не теряя достоинства, и готовность их исправить.

Национальный дух способствует единению татар, которое не зависит от места проживания, владения языком, имущественного и должностного положения, отношения к религии и принадлежности к конфессиям, убеждений, а также других обстоятельств. Татарин живет в едином порыве со своим народом, поддерживает дружественные и уважительные отношения с другими народами.

Национальный дух — это источник вдохновения для будущих татар, их успехов и открытий в глобальном мире.

Быть татарином – это чувствовать себя татарином.

В совокупности мыслей, чувств и поступков и проявляется национальная идентичность. Вместе с тем, важно стремление придерживаться мировоззренческих основ татарского народа.

Мировоззренческие основы

Мировоззренческие основы татарского народа складываются из таких смысловых понятий как память о предках и история (шәҗәрә), родной язык (туган тел), нравственность, вера (әхлак, иман), народная душа, гармония (моң), семейные ценности (гаилә кыйммәтләре), знание, просвещенность (гыйлем), свободолюбие и динамизм (ирек). Глубина их восприятия и следование им определяют национальную сущность татарина.

Ценить и оберегать культурное наследие (мирас)

Тонкость и глубина восприятия окружающего мира нашли яркое выражение в шедеврах культурного наследия, получивших мировое признание. Творческое начало татарского народа (илһам) побуждает его к постоянному поиску новых совершенных форм.

Сокровищница культуры, в самом широком понимании этого слова, – результат осмысленно прожитых лет каждого сына и дочери татарского народа.

Духовные и материальные реликвии (ядкәр), бережно собираемые и сохраняемые учеными и энтузиастами, знакомят современников и потомков с лучшими проявлениями татарского историко-культурного наследия (мирас).

Полустертые строки древних книг, предания о духовности и самоотверженных подвигах героев, передававшиеся из уст в уста, монументальные свидетельства прошлого – все это часть симфонии нашей культуры. Моральный долг каждого из нас вписать в нее свои ноты и приобщить к этому своих детей.

Беречь родной язык (туган тел)

Язык – главное культурное достояние татар всего мира. Сложившаяся на его основе татарская культура – театральная, музыкальная, художественная и т.д., способствует воспроизведению духовных ценностей и сохранению идентичности татар.

Язык − это ключ к историческому наследию, условие непрерывности культурного процесса и развития народа в будущем. В нем заложены ключевые смыслы, которые позволяют глубже понять особенности мировосприятия и моральных ценностей. На нем «говорят» наши сказания и легенды, древние рукописи и произведения классиков художественного слова, поются любимые песни и ставятся театральные спектакли. Письменная биография нашего языка имеет глубокую историю.

Татарский язык − учитель и друг, помогающий выразить наши сокровенные переживания. Воспоминания, родословные, письма и фотографии с лаконичными записями на обороте несут в себе глубоко личную историю человека и в то же время, частицу общей истории рода и всего татарского народа.

Татарский язык, входящий в семью тюркских языков, способствует открытости, позволяя татарам понимать многочисленные родственные народы, живущие на евразийском континенте, помогает налаживанию сотрудничества в сфере культуры, науки и экономики. Именно татарский язык выступал долгие годы языком дипломатии между народами России и Центральной Азии. Кроме того, многие образованные татары до начала XX века свободно говорили на арабском, турецком, фарси и других языках.

Стремление татар к просвещению и прогрессу в современном мире также диктует необходимость знания разных языков. Как говорится в татарской пословице, «Телләр белгән — илләр белгән» (Знающий языки, познает и страны). Только таким образом можно удержать неумолимый ритм жизни и оставаться конкурентоспособными.

Поступать по убеждению, вере (иман)

Убеждение и вера во многом определяют жизненные ориентиры и взгляды татар. Их стержнем выступают такие общечеловеческие ценности как уважение к старшим, милосердие и взаимовыручка, стремление к созданию крепкой семьи, следование традиции благотворительности, справедливость (гаделлек) и верность (тугрылык) слову. Они прививаются с детства, передаются из поколения в поколение.

Огромную роль в деле сплочения нации, в сохранении и развитии языка, культуры и традиций сыграл ислам, добровольно принятый предками татар в качестве государственной религии в 922 году. Следование нравственным установкам и духовным ценностям ханафитского мазхаба способствовало, в том числе, выстраиванию добрососедских отношений с разными народами и религиями, успешной интеграции татар в многонациональные сообщества. Исторически часть татар исповедует православие. Татары всегда относились с глубоким уважением к верующему, а значит надежному человеку.

Именно убеждение и вера служат опорой, дают духовную силу человеку в преодолении жизненных испытаний.

Оберегать народную душевность и гармонию (моң)

Самое загадочное явление татарской культуры — её квинтэссенция – «моң». Это «пение с душой, мелодия души» — многогранное понятие, являющееся своеобразным синонимом народной душевности и гармонии.

В душе каждого татарина есть место для этого сложнопередаваемого чувства. Народная душевность, сопереживание, внутренняя гармония – все это охватывает понятие «моң». Весь многовековой опыт татарского народа, духовные переживания поколений нашли отражение в одном слове. Можно ли воспитать в себе это чувство? Как найти его? Ответы на эти вопросы подскажет сердце.

В культурной многоголосице самобытный татарский «моң» раскрывает душевную красоту человека, чистоту помыслов, благородство устремлений. Задушевные народные мелодии, удивительный голос Ильгама Шакирова и современные татарские аранжировки находятся в едином ряду знаменитой татарской пентатоники.

Следовать традиционным семейным ценностям (шәҗәрә, гаилә)

Безусловное уважение к старшим, трепетная любовь к детям и создание крепкой семьи – жизненный императив татар. Нюансы родственной иерархии – близкие и дальние родственники – для татар, скорее, условность. Все члены рода – туганнар (родные). Отсюда – понимание взаимной ответственности друг за друга и взаимопомощи – как священного долга по отношению к близкому человеку.

Крепкие семейные узы определяют и крепость традиций. Личный пример старших – это лучший жизненный урок для подрастающего поколения.

Биография отдельных личностей, семьи и многовековое прошлое народа – важные факторы, влияющие на самосознание. Во многих семьях как бесценную реликвию хранят свою родословную (шәҗәрә) − дань уважения к прошлым поколениям, позволяющую осознать себя в исторической ретроспективе.

Сопричастность к великим историческим процессам, безусловная любовь к отеческим пределам и культуре своего народа – это то прочное основание, которое позволяет каждому «найти себя», объявить о своей верности и принадлежности к татарскому миру.

Миллионы татар, живущие на огромных просторах России и в мире, являются частью большой татарской семьи. Тепло родного очага, любовь родителей и предания прошлого неизменно сопровождают нас с рождения и являются непреходящей ценностью.

Стремиться к просвещению (гыйлем)

Ценность знаний, уважение к книгам и учености, установка на образование – были присущи татарам всегда. На протяжении столетий татары стремились обучаться в лучших образовательных центрах Средней Азии, Египта, Ближнего Востока, Западной Европы. Полученные знания творчески перерабатывались и адаптировались к местным реалиям выдающимися татарскими мыслителями Курсави, Ялчыгулом, Утыз-Имяни, Марджани, Баруди, Бигиевым и другими.

Синтез арабо-мусульманской традиции с идеями европейской модернизации породил феномен татарской философской мысли, ставшей на рубеже XIX–XX столетий маяком для остального мусульманского мира. Медресе Волго-Уральского региона – «Мухаммадия», «Буби», «Хусаиния», «Галия» и другие превратились в крупные образовательные центры, привлекавшие многочисленных шакирдов из разных уголков Российской империи и других государств.

Кадры, подготовленные в этих учебных заведениях, впоследствии составили основу советской системы образования, дали миру целую плеяду выдающихся деятелей наук и искусств, политических деятелей, сыграли важную роль в становлении школьного и вузовского образования ТАССР, в формировании национальной интеллигенции в других странах.

Татарский просветитель Ризаэтдин Фахретдин писал: «Һәрбер кеше вә һәрбер кавем вә милләтнең бәхетле булуларына баш сәбәп — гыйлемдер» (Знания – главное условие счастья каждого человека, каждого народа и каждой нации). Любовь к знаниям, восприимчивость к изменениям окружающего мира, способность творчески применять достижения науки и техники стали одной из черт татар.

Быть динамичным и свободным в развитии (ирек)

Синтез кочевой и оседлой культур определил высокую адаптивность татар к действительности, заложил основы открытости всему новому.

Для татар издавна характерно постоянное движение, стремление быстро и энергично решать стоящие перед ними проблемы. Еще в период Золотой Орды, предки татар осознавали своей родиной огромные просторы континента, легко перемещались по ним с военными и торговыми целями.

Важным фактором для татар является многогранное понятие свободы. Ирек, азатлык, хөррият – это все про свободу. Свободу самореализации, свободу самовыражения, свободу быть творцом своей истории, своей судьбы.

Уже в Новое время предприимчивые татарские купцы могли быстро оказаться как в Европе, так и в степях Казахстана, на границе с Китаем или в жарких песках Средней Азии. Они крепкими коммерческими узами соединяли российские рынки с рынками Востока, расширяя экономическое и культурное влияние.

Быть татарином

Искать новые рубежи национального – задача каждого из нас. Татарская культура всегда отличалась внутренним разнообразием и потому оказалась столь устойчива в периоды различных трансформаций. Нас объединяют тяга к великим свершениям и уверенность в собственных силах. Мы все разные, но у нас общие ценности.

Быть татарином – значит:

разделять эти ценности и творчески обогащать их;

укреплять единство со всеми татарами, где бы они ни проживали, на каком бы языке ни общались, какой бы религии ни придерживались;

гордиться богатым историко-культурным наследием татарского мира и стремиться к познанию истории, развитию языка, культуры, традиций и обычаев своего народа;

стремиться к образованию, прогрессу, проявлять творческое отношение к своему делу, преумножать тем самым культурный и интеллектуальный потенциал нашего народа;

быть патриотом родной земли, укреплять Отечество;

обеспечивать полноправную жизнедеятельность татар в содружестве всех народов, поддерживать мир и согласие;

чувствовать скорость и мчаться, не отставая от времени, несмотря ни на какие испытания, стараться удержаться в седле, не упасть, не разбиться, и, в конечном счете, достичь своей цели.

Только мы сами можем взять на себя ответственность за родные культуру, язык, за сохранение традиций, за передачу своим потомкам того, чем мы дорожим как народ, чем дорожили наши предки.

Мы сами творцы нашего будущего. От каждого из нас зависит то, чем прославится татарская культура в будущем, какие уроки мы оставим нашим детям. Наши общие ценности – это наш оплот и плацдарм для смелых экспериментов и неизбежного успеха. Наши ценности – это источник вдохновения и неисчерпаемый ресурс для обновления нации и открытия новых горизонтов в ее развитии. Главное – действие и осознанное служение на благо своего народа.