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Городские имамы выезжают в деревни с дагватом

Городские имамы выезжают в деревни с дагватом

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.01.2021 0 2

Имамы городских мечетей начали работу по религиозному просвещению сельских жителей.

Каждый месяц запланировано посещать по 4 села, проводить проповедь в мечети на различные актуальные темы, общаться с собравшимися прихожанами и отвечать на их вопросы.

Начали с села Старое Ромашкино, на днях ее посетил Тимур хазрат. «Изучай свою религию, иначе ты начнешь принимать свои мысли за истину» — такова была тема проповеди, после которой все пообщались и вместе прочитали молитву.
А вчера прихожане мечети деревни Тат-Елтань встречались с Абубакр хазратом. Послушали проповедь на тему «6 обязанностей мусульман по отношению друг к другу», а затем прошел урок Корана.АлхямдулиЛлях, общение было живым, получило отклик и довольство.

chistopol.muhtasibat.tatar

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