Группа казанских журналистов запустила сайт «Миллиард.татар». О запуске нового издания стало известно из публикации его главного редактора Арслана Минвалеева в соцсети Facebook.

«Сегодня мы запустили тестовую версию нашего сайта под названием „Миллиард.татар“. Идею проекта мы для себя сформулировали так: это „энциклопедия татарской жизни“ в России, здесь собраны главные вопросы татар к самим себе и главные вызовы, стоящие перед ними в XXI веке. Надеемся, что в течение полутора месяцев проект обрастет „мясом“ и сможет утолить интерес к истории широкого круга читателей», — пояснил известный казанский журналист — бывший главный редактор интернет-издания «Реальное время».

Комментируя эту новость ИА «Татар-информ», Минвалеев заявил, что главным принципом новой площадки станет ее открытость для всех, кто заинтересован в межнациональном диалоге в России.

«В идеале она могла бы занять пустующую нишу интеллектуальной лаборатории нерусских народов России. Если говорить просто, то это такой гайд-парк с уклоном в национальную жизнь, „Звезда Поволжья“ на новый лад», — сказал он, подчеркнув равноудаленность нового издания и от официоза, и от маргиналов разных национальностей.

Детали финансирования проекта Минвалеев раскрывать не стал, сказав лишь, что оно «весьма умеренное» по причине компактности редакции.

tatar-inform.ru