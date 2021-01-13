ИД «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу “Фазаилуш-шухур или деяния, за которые следует награда”

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу Джамалетдина Бикташи “Фазаилуш-шухур или деяния, за которые следует награда”.

“Фазаилуш-шухур” – книга религиозно-нравственного содержания. В ней изложены истории и предания из жизни посланника Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва саллям, его сподвижников и святых, в которых подробно рассказывается о достоинствах священных месяцев, примечательных дат, отдельных видах поклонения и благодеяниях, совершаемых в эти дни, и награде за них.

Приобрести книгу можно в фирменном магазине ИД «Хузур» в Казани, а также заказать дистанционно через интернет-магазин:

Магазин: г.Казань, ул. Тукая, 36.

Тел.: +7 (960) 072-74-63

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Тел.: +7(966) 250-00-09

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