ИД «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу “Фазаилуш-шухур или деяния, за которые следует награда”

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу Джамалетдина Бикташи “Фазаилуш-шухур или деяния, за которые следует награда”.
“Фазаилуш-шухур” – книга религиозно-нравственного содержания. В ней изложены истории и предания из жизни посланника Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва саллям, его сподвижников и святых, в которых подробно рассказывается о достоинствах священных месяцев, примечательных дат, отдельных видах поклонения и благодеяниях, совершаемых в эти дни, и награде за них.
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