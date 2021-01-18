Историки и филологи собрались на конференцию в Актаныше

15 января 2021 года в селе Актаныш прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие и современность Восточного Закамья». Форум посвящен 90-летию Актанышского района и 310-летию основания Актаныша. Организаторами конференции выступили администрация Актанышского муниципального района РТ, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ и Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ.

Пленарную часть конференции приветственным словом открыл глава Актанышского района РТ Энгель Фаттахов. В своей речи он отметил, что Актанышский район гордится своей богатой историей и всячески способствует ученым ее подробнейшему изучению. Энгель Фаттахов презентовал современные достижения Актанышкого района в области сельского хозяйства, образования и культуры, а также упомянул выдающихся выходцев района, в числе которых первый Президент РТ Минтимер Шаймиев, заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана Альфия Авзалова, первый татарский и башкирский актёр-трагик, заслуженный артист ТАССР Мухтар Мутин.

«Актанышский район является одним из важнейших центров национальной культуры и исторического наследия республики. Как прописано в недавно принятой «Стратегии развития татарского народа»: для понимания и объективной оценки истории нашего народа и республики, в первую очередь, необходимо изучать историю семей, родов, деревень, районов и городов. Только так мы сможем сохранить национальную идентичность. Надеюсь, что данная конференция станет важным шагом в поднятии вопросов об исторической достоверности изучения татарских поселений», — отметил в своей приветственной речи директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, д.и.н. Радик Салихов.

От лица татар Башкирии участников конференции поприветствовал председатель Меджлиса (приходского собрания) Мусульманской религиозной организации Кировского района г. Уфы «Ихлас», к.м.н. Мухамет-хазрат Галлямов.

Первый доклад пленарного заседания конференции прочитал заместитель директора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Марат Гибатдинов, он рассказал об актуальных аспектах изучения истории татарского народа, специфике истории региона Восточного Закамья и о важности изучения регионального исторического материала в школах.

История Актанышской земли и Восточного Закамья богата и сложна. В ней как в зеркале отразились все основные этапы истории и этногенеза татарского народа. Эти земли традиционно находились на пограничье древних татарских государств. Многочисленные волны миграции, специфика социальной структуры общества, а так же особая (кантонная) система управления краем внесли свою специфику в историю и культуру данного региона, — сказал М.Гибатдинов.

Доклад заместителя директора по научной работе Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ, к.ф.н Олега Хисамова был посвящен вопросам изучения татарской диалектологии татарских поселений в восточной части Башкортостана и западных поселений Татарстана.

Об археологических памятниках Закамья и свидетельствах татарского этнических процессах на этой территории рассказал заведующий отделом средневековой археологии Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, д.и.н. Искандер Измайлов.

Результатами современных исследований семейных и трудовых ценностей татар Башкортостана представили заведующая отделом этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, д.соц.н. Гульнара Габдрахманова и главный научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории АН РТ, д.соц.н. Гузель Макарова.

Про традиционные ремесла и декоративно-прикладное искусство Актанышского района рассказала заведующая отделомизобразительного и декоративно-прикладного искусства Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ, д-р. искусствоведения Рауза Султанова.

Также в рамках пленарной сессии прошла презентация научно-исторического справочного издания «Татары Уфимского уезда (материалы переписей населения 1722–1782 гг.)». По словам ответственного редактора издания заведующий отделом «Центр изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков, д.и.н. Радика Исхакова, ценность источников, на которых основывается содержание научно-исторического справочника в том, что при записи жителей Восточного Закамья и Приуралья в документах четко фиксировался этнический статус. Эти данные показывают, что в XVIII в. на данной территории существовали сотни татарских деревень, в которых жили ясачные и служилые татары, мещеряки (татары-мишари), татары-тептяри. Среди них – Сарманово, Бугульма, Муслюмово, Альметьевск, Актаныш, Стерлитамак, Стерлибаш, Дюртели и другие населенные пункты. Эти документы неопровержимо доказывают, что татарские деревни Восточного Татарстана и Башкортостана были основаны татарами, в них всегда жили татары, позже переписанные в башкирское сословие, но не потерявшие своей татарской этнокультурной идентичности.

Справочник находится в свободном доступе на сайте Института истории им. Ш. Марджани.

zen.yandex.ru