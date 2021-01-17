«КАМАЗ-мастер» в 18-й раз выиграл ралли «Дакар».

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил в общем зачете ралли-марафона «Дакар» среди грузовиков.

На последнем, 12-м этапе, соединившем Янбу-эль-Бахра и Джидду, Сотников показал второй результат. Он проиграл четыре секунды чеху Мартину Мацику на Iveco. Третьим стал еще один представитель «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов.

Этого результата Сотникову хватило, чтобы сохранить лидерство в общем зачете. Наши заняли по итогам марафона весь пьедестал. Вторым стал Антон Шибалов, третьим — Айрат Мардеев. Для Сотникова победа стала первой на «Дакаре».

Полномочное представительство Республики Татарстан в Москве