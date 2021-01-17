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«КАМАЗ-мастер» в 18-й раз выиграл ралли «Дакар».

«КАМАЗ-мастер» в 18-й раз выиграл ралли «Дакар».

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 17.01.2021 0

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил в общем зачете ралли-марафона «Дакар» среди грузовиков.

На последнем, 12-м этапе, соединившем Янбу-эль-Бахра и Джидду, Сотников показал второй результат. Он проиграл четыре секунды чеху Мартину Мацику на Iveco. Третьим стал еще один представитель «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов.

Этого результата Сотникову хватило, чтобы сохранить лидерство в общем зачете. Наши заняли по итогам марафона весь пьедестал. Вторым стал Антон Шибалов, третьим — Айрат Мардеев. Для Сотникова победа стала первой на «Дакаре».

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