Камиль хазрат Самигуллин встретился с муфтием Ивановской области Фаридом хазратом Ляпиным

12 января 2020 года муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с председателем Духовного управления мусульман Ивановской области, председателем национально-культурной автономии татар Ивановской области Фаридом хазратом Ляпиным. В первую очередь Фарид хазрат выразил благодарность за проведённую презентацию перевода смыслов Куръана на татарский язык «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», подготовленного и изданного под руководством муфтия Камиля хазрата, и за возможность его бесплатного распространения среди населения: «Издание востребовано в Ивановской области. «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» с большой любовью был принят всеми – представителями старшего поколения и молодежью. Мы распространяли книгу через наши мечети», − сказал он.

В рамках рабочей встречи речь шла о дальнейшем расширении сотрудничества по вопросам воспитания религиозно-национального самосознания татар, повышения интереса к изучению татарского языка, сохранения татарской национальной самобытности и религиозных традиций. Руководитель Духовного управления мусульман Ивановской области отметил высокий спрос на религиозные книги на татарском, русском и арабском языках и выразил желание укрепить взаимодействия с издательством «Хузур» ДУМ РТ. Он также ознакомил Камиля хазрата с ходом строительства второго корпуса Ивановской Соборной мечети. На цокольном этаже строящегося здания планируется разместить молитвенный зал, на втором – музей татар Ивановской области, на третьем и четвертом – учебные классы для проведения религиозных занятий и курсов татарского языка. Фарид хазрат также ознакомился с опытом муфтията Татарстана по организации татарского языка на примечетских курсах. Как известно, с осени 2020 учебного года в 100 мечетях Татарстана стартовали курсы татарского языка.

В память о встрече муфтий Камиль хазрат Самигуллин вручил почетному гостю книгу «Калам Шариф. Избранные суры и аяты», выпущенную ИД «Хузур» ДУМ РТ в 2021 году.

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