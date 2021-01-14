Казанец Фанис Мингараев преподает на курсах компьютерной грамотности и редактирует книги в центре «Ярдэм»

Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» ежегодно помогает десяткам тысяч человек, предоставляя им продукты питания, одежду, кров, а также социальную и духовную поддержку. Но одной из главных целей в самом фонде считают возможность создавать для своих подопечных такие условия, чтобы они в дальнейшем могли вести самостоятельную и полноценную жизнь.
Так, на сегодня в центре «Ярдэм» трудоустроены более 20 инвалидов I группы. Усилиями фонда они раскрываются, находят свое место в обществе, создают семьи, занимаются творчеством и не боятся мечтать.
Казанец Фанис Мингараев — ярчайший пример того, как назло ограниченным возможностям человек хочет и может жить яркой, насыщенной и значимой жизнью. Будучи с рождения незрячим, молодой человек преподает на курсах компьютерной грамотности, редактирует книги, обучает основам нравственности и этики, занимается жизнеописанием пророка Мухаммеда. О том, благодаря чему удалось всего этого достичь, Фанис рассказал в видеоролике.
«Молюсь за каждого неравнодушного, кто посильно участвует в жизни «Ярдэм», — говорит Фанис. — Поддерживая фонд «Ярдэм», вы поддерживаете таких живых людей».
Благотворительность спасает жизни! Не оставайтесь в стороне!
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