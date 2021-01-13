Комитет «Халяль» ДУМ РТ подвел итоги 2020 года

Комитет по стандарту “Халяль” ДУМ РТ с участием руководителей сертифицированных организаций, предприятий, кафе подвел итоги 2020 года. Руководитель комитета Ирек хазрат Зиганшин в своем выступлении рассказал о порядке проведения сертификации, об успехах и достижениях, достигнутых в прошлом году, об основных направлениях, планах на будущее. На собрании комитетом была выражена благодарность руководителям организаций, эффективно работающих в сфере производства халяльной пищи.

В 2020 году, ознаменовавшемся с началом пандемии коронавируса, комитет “Халяль” провел сертификацию еще большего количества предприятий, чем в прошлом году. В настоящее время в реестре 156 организаций, прошедших сертификацию, из них 115 – из Татарстана, остальные 41-из разных регионов России (Москва и Московская область, Санкт – Петербург, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Краснодарский край, Оренбургская, Ульяновская, Кемеровская, Липецкая и Воронежская области; Ставропольский край; Республики Марий Эл, Удмуртия, Чувашия и др.). 15 предприятий производят мясную продукцию, 15 – мясо птицы, 19 – мясные полуфабрикаты, 19 – молочную и масложировую продукцию, 28 – хлеб, крупы и сладости, 31 предприятие оказывает услуги общественного питания, остальные 29 занимаются другими видами деятельности. К числу крупнейших предприятий, сертифицированных комитетом “Халяль” ДУМ РТ, относятся птицефабрики “Челны-Бройлер”, “Ак Барс”, “Равис-Сосновская”, “Акашевская”, “Макфа”, “Юнилевер Русь”, “АмРест” (KFC).

Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса предприятия общественного питания не смогли работать в полную силу, наблюдался рост числа халяльных кафе и ресторанов, находящихся в ведении Комитета. Комитетом был опубликован буклет со списком кафе, прошедших сертификацию

Одним из приоритетных направлений деятельности в 2020 году стала реализация дорожной карты HalalLifeStyle и проведена сертификация санаториев «Крутушка», «Шифалы су» – «Ижминводы», «Радуга».

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