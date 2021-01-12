Консерватория отметит юбилей своего основателя

Мероприятие пройдёт 15 января – в день рождения выдающегося татарского композитора, чьё имя Казанская консерватория носит с 2001 года. В этот вечер на сцене Государственного Большого концертного зала имени С.Сайдашева будут исполнены сочинения Назиба Жиганова, созданные в разные периоды его творчества. Среди них Сюита на татарские темы, фрагменты из опер «Тюляк», «Джалиль», «Намус», «Алтынчеч» и балета «Нжери», а также кантата «Республика моя».

Участники торжественного вечера увидят архивные киноматериалы о жизни и консерваторских буднях Жиганова. Народный артист СССР Назиб Гаязович Жиганов (1911—1988) внёс неоценимый вклад в становление и развитие отечественной музыкальной культуры. Напомним, что практически все ныне существующие центры музыкальной жизни Татарстана (Казанская консерватория, театр оперы и балета им. М.Джалиля, Государственный симфонический оркестр РТ, Союз композиторов республики и другие) создавались при его непосредственном участии. Но особо стоит отметить ключевую роль Назиба Жиганова в формировании системы профессионального музыкального образования в Татарстане – именно по его приглашению в Казань приехали видные музыканты, талантливые выпускники Московской и Ленинградской консерваторий. Творческая, педагогическая и организаторская деятельность Назиба Жиганова оказала огромное влияние на формирование татарской композиторской школы, развитие музыкальной культуры в национальных республиках Поволжья и Приуралья.

В концертной программе, посвящённой 110-летию со дня рождения Н.Жиганова, примут участие симфонический оркестр и хор Казанской консерватории, а также солисты, певцы и инструменталисты из числа выпускников и студентов вуза. Запись торжественного вечера организаторы планируют опубликовать на официальном сайте Казанской консерватории и в социальных сетях.

rt-online.ru