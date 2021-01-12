Краткий экскурс по местам Татарской слободы

Мечеть Марджани

Первая Соборная мечеть — место, где молитвы никогда не прекращались. Ни перемены царей, ни приход советской власти, ни войны не могли остановить работу каменного храма — с 1767 года здесь ежедневно и пятикратно читается намаз. Можно представить, сколько духовной силы собрано в его стенах. Фотографии середины XX века показывают, насколько много людей здесь собиралось на праздники. Сейчас мечеть Марджани — ещё и место, благодаря которому многие туристы знакомятся с исламом, узнают о Шигабутдине Марджани, философе, богослове, могучем мужчине, чей авторитет в тюркском мире с каждым годом становится всё больше.

Мечеть Марджани. 1915 г.

Сенной базар

Если мечеть Марджани и её окрестности — это район, где татары жили, то базар, который находится на месте нынешнего сквера на улице Московской, был его сердцем. Здесь шла торговля — Каюм Насыри пишет, что здесь насчитывалось до двухсот лавок. Здесь же располагались доходные дома, гостиницы. Любопытно, что ещё раньше тут же было древнее мусульманское кладбище (по сути, тогда в этом районе Татарская слобода заканчивалась).

Сенной базар с мечетью. 1895 г.

Номера «Булгар»

История дома на углу Московской и Татарстан насыщена серьёзными именами. Построил его в 1866 году купец Ибрагим Аппаков. У него была дочь Биби-Марьям-Бану Апакова-Шамиль (это её дом на Тукая и теперь привлекает внимание). В 1897 году она продала дом торговцу Ахмету Хусаинову. А тот в 1907 году выгодно передал его купцу Мухамет-Шакуру Казакову. И уже в ней предприниматель Фаткулла Ахмадуллин открыл гостиницу «Булгар». В номерах, где располагались издательство «Магариф», редакции газет «Эль-Ислах» и «Юлдуз» Ахметхади Максуди, а одно время — и знаменитый «Восточный клуб», почти до самой смерти жил, работал и писал Габдулла Тукай. Удобно было — жильё недорогое, работа рядом, всегда заглядывают друзья…

Гостиница «Булгар»

Типография братьев Каримовых

Целый комплекс зданий на углу Тукая и Парижской коммуны — демонстрация подлинной любви татар к чтению. Сначала в 1898 году три брата, Шарифзян, Мухаметзян и Хасан Каримовы, приехавшие из Симбирской губернии (двое старших к тому времени отучатся у Марджани!), открыли свой торговый дом, через два года у них появились своя типография и словолитня. Они начали выпускать разнообразные книги — до революции их вышло 1700 на­именований общим тиражом 19 647 076 экземпляров. Дела шли в гору, так что постепенно братья заняли несколько домов по обеим улицам, у них появился свой магазин, а ещё они открыли тут первую мусульманскую библиотеку «Китапхани исламия» на сто пятьдесят мест, причём ходить в неё могли мужчины и женщины (но в разные дни). Братья издавали не только книги, у них была своя ежедневная газета «Кояш».

Здание типографии братьев Каримовых

Медресе «Мухаммадия»

Самое известное мусульманское учебное заведение основал в 1882 году имам Галимджан Баруди. Сначала оно было одно­этажным, но потом выросло ещё на два этажа, разрослось… Дело, видно, в том, что статус медресе рос с качеством даваемого здесь образования, ведь оно было так называемым «новометодным» — здесь преподавались и светские дисциплины: математика, география, русский язык. В медресе «Мухаммадия» учились по-европейски: за партами, глядя на чёрные доски, учителя выступали за кафедрами. Шакирды жили в хорошем общежитии, работали в мастерских, ходили на каток… Неудивительно, что среди его выпускников — революционер Хусаин Ямашев, драматурги Галиаскар Камал, Карим Тинчурин, Наки Исанбет, писатель Фатих Амирхан, композитор Салих Сайдашев, художник Баки Урманче и другие.

Юнусовская площадь

Главная площадь Старо-Татарской слободы перенасыщена знаковыми зданиями. На месте «Бəхетле» стоял кинотеатр имени Тукая — в постреволюционные годы здесь показывали кино с татарскими субтитрами. В другом его краю — Дом Шамиля, построенный Биби-Марьям-Бану Апаковой-Шамиль с целью пожить в настоящем замке. Сама площадь — место гуляний, празднеств и встреч. Делился он раньше на четыре сада — Любви, Печали, Майдан и Танцев: в одном встречались, в другом грустили, в третьем обсуждали новости, ну, а в четвёртом веселились!

Юнусовская площадь. 1913 г.

Камаловский театр

Место, на котором стоит ведущий татарский драматический, всегда было заряжено энергетикой. Ведь раньше там работала электростанция имени третьей годовщины ТАССР мощностью 5350 киловатт — немного для мегаполиса, но достаточно для тогдашней Казани. Чуть позже здесь заработал турбогенератор мощностью 1000 киловатт. Фундамент от той станции — тот же самый, на котором стоит театр, питающий духовностью и верой в будущее всю республику.

Радиф Кашапов

kazan-journal.ru