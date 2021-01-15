Марат Ахметов передал ДУМ РТ книги «Татарча әлифба» и пособия по мастерству татарских публичных выступлений

В 1 день месяца джумадаль-ахир (14 января), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с заместителем председателя Государственного Совета РТ Маратом Ахметовым и председателем Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айратом Зариповым. Гости нанесли визит в ДУМ РТ с целью передать тиражи книги “Татарча әлифба” и пособия по мастерству татарских публичных выступлений, а также плакатов и памятных значков и магнитов, направленных на формирование национального самосознания среди татар. Издания и сувенирная продукция выпущены в свет Комиссией при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Книга «Основы ораторского мастерства и литературная речь (практическое пособие для руководителей)» на татарском языке подготовлена кандидатами педагогических наук, доцентами, специалистами по сценической речи Ильсияр Шигаповой и Земфирой Ибатовой. Пособие станет полезным в работе имамов Татарстана, которые в процессе религиозной деятельности практикуют чтение вагазов и различных публичных выступлений. Благодаря рекомендациям из этой книги руководители и хазраты смогут усовершенствовать свои навыки в этой области. Комиссия поставила в ДУМ РТ данное издание общим тиражом 1000 шт для раздачи имамам Татарстана.

Книгу стихотворений «Татарча әлифба» для детей поэтессы Файрузы Муслимовой тиражом 5 тыс экземпляров планируется также передать имамам для дарения татарским семьям во время совершения обряда имянаречения. Особенно актуальным такой подарок станет для городских семей республики, отметил Марат Готович. Азбука, позволяющая запомнить татарский алфавит в стихотворной форме, будет напоминать татарским родителям о необходимости говорить в семье на родном языке и прививать в ребенке любовь и интерес к нему.

Кроме того, Комиссией при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка выпущены в свет специальные плакаты, призывающие сохранять родной язык. Планируется, что они будут размещены в мечетях и примечетских территориях. Постеры гласят: «Оныгың белән нинди телдә сөйләшәсең?” («На каком языке ты говоришь с внуками?»), а также цитируют татарского народного поэта Р.Файзуллина: “Нинди шатлык картлык көнеңдә – оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә матур итеп туган телеңдә”. Таким образом, их 4-хтысячный тираж должен поспособствовать формированию у посетителей мечети национального самосознания и интереса к родному языку.

Учитывая, что мечети проводят множество детских мероприятий, сегодня вместе с книгами и плакатами в ДУМ РТ привезли и сувенирную продукцию — значки и магниты с надписью «И туган тел, и матур тел» и портретом Габдуллы Тукая. Марат Готович выразил надежду, что такие памятные подарки для деток, посещающих мечети, также помогут им полюбить родной язык.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на встрече подчеркнул, что стремления ДУМ РТ и Комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка созвучны в деле укрепления религиозно-национальной идентичности татар и также преподнес ответный подарок Марату Готовичу — корпоративный календарь муфтията, выпущенный в рамках Года родных языков и народного согласия и содержащий высказывания татарских богословов и просветителей о важности сохранения родного языка. Вице-спикер выразил живой интерес к календарю и высоко оценил его исполнение. Кроме того, Камиль хазрат подарил ему памятный свитшот с надписями и логотипами к 1100-летию принятия Ислама.

В разговоре с журналистами Марат Готович рассказал о неоднократных встречах с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным и полным взаимопониманием в сотрудничестве. Сам Камиль хазрат обратил внимание на фактор конкурентоспособности тех, кто владеет языками, в том числе татарским, который позволяет свободно изъясняться со многими тюркскими народами.

dumrt.ru