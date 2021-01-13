Мусульман Коми обеспечили религиозной литературой

Духовное Управление мусульман Коми обеспечило книгами по исламу все мусульманские религиозные организации республики.

Благотворительная акция, приуроченная к 30-летию муфтията, призвана способствовать духовно-нравственному воспитанию молодежи и популяризации традиционных ценностей в обществе.

Церемония передачи крупной партии мусульманской литературы в дар общинам состоялась на днях в Усинске. Книги отправятся в ряд городов, включая Воркуту, Печору, Сыктывкар, Инты. Часть книжного фонда была закуплена на средства благотворителей.

Также книги выделили централизованные религиозные организации, среди которых ДУМ РФ, ДУМ Татарстана и ДУМ Азиатской части России. Благодаря этой акции в библиотеках местных мечетей появятся книги по основам ислама и его истории, переводы Корана на татарском языке, сборники хадисов и другие издания.

Муфтий Коми Валиахмад Гаязов отметил, что эти книги помогут верующим переосмыслить идеалы, к которым они стремятся, и найти ответы на существующие вопросы.

islamnews.ru