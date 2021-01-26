Музей народных головных уборов отмечает юбилей

В январе 2021 года Музей головных уборов народов мира («Дом Шляп») г. Вятские Поляны (Нократ Аланы) Кировской области отмечает свое 5-летие. За это время Музей посетили несколько тысяч туристов и гостей, а коллекция культурного объекта выросла почти в 4 раза. К 2021 году «Дом Шляп» сохраняет за собой статус единственного в Российской Федерации и является одним из самых оснащенных музеев Кировской области.

Музей был открыт по инициативе участников автомобильной экспедиции «Мастер шляп» («Hat master»), бизнесменов Валерия Ивановича Смолюка и Олега Николаевича Уварова. В 2014 году состоялась первая и самая продолжительная (123 дня) экспедиция «Вокруг света». Участники посетили 23 стран мира и привезли 132 национального головного убора. В 2015 году состоялась экспедиция «Коми-Ямал». А в 2016 году состоялось «Азиатское кольцо» и 2 экспедиции за сказочными головными уборами. В 2017 году участники посетили Кавказ. В 2018 году они познакомились с Алтаем. В 2019 году состоялось незабываемое путешествие по Индии и Непалу. Кроме того, создатели Музея совершили несколько локальных экспедиций по регионам Российской Федерации. Сегодня коллекция головных уборов насчитывает более одной тысячи экземпляров со всего мира.

Здесь имеются экспозиции, рассказывающие о головных уборах и одеждах различных народов мира, Российской Федерации и Волго-Уральского региона. Важно отметить, что здесь собраны коллекции мужских и женских головных уборов, одежды и обуви основных этнографических групп татар, также марийцев, удмуртов, чувашей, башкир, мордвы, коми и других народов региона.

С регулярностью раз в 2 года по инициативе создателей Музея, г. Вятские Поляны принимает участников Международного фестиваля шляп, в рамках которых проводятся конкурсы для дизайнеров. Фестиваль «Волшебная Шляпа» стал отправной точкой проекта «Сказочные владения Российской Девицы Метелицы» и занял 3 место в региональном конкурсе национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». Видеоролик о фестивале «Карнавал цвета» занял 2 место в Международном туристическом фестивале-конкурсе видео, фото и анимации «Диво Евразии» в г. Оренбурге. Фестиваль «Поля мира» получил Гран При национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее городское праздничное событие» и вошел в национальный календарь событий года России. На этом фестивале была создана самая большая войлочная шляпа, которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса России.

Также музей стал частым участником ежегодной Международной специализированной выставки головных уборов, дизайнерской одежды и аксессуаров «СНАРЕИ» в Москве.

Вся научно-организационная и общественно-полезная деятельность Музея проводится коллективом из трех сотрудников во главе с его бессменным директором Мариной Александровной Колесниковой, которые ведут работу по обновлению и дополнению экспозиций и занимаются не только экскурсионной, но и научно-исследовательской деятельностью. Коллектив Музея активно сотрудничает с Национальным Музеем Республики Татарстан, активистами татарских общественных организаций и татарских сел Вятско-Полянского района Кировской области, Обществом татарских краеведов Республики Татарстан, учеными и специалистами Татарстана.

В Музее регулярно проводятся мастер-классы по созданию различных национальных уборов, устраиваются персональные выставки мастеров по изготовлению головных уборов и национальных костюмов, проводятся тематические вечера и лекции, викторины и квесты.

Спонсоры и коллектив Музея оказывают содействие в организации и сами активно принимают участие во всех татарских праздниках и Сабантуях, проводимых Региональной культурно-просветительской организацией татар Кировской области.

Кроме эмоций, восторга и изумления в ходе посещения Музея туристы и гости забирают с собой сувениры, подарки и десятки ярких фотоснимков. Уходя из Музея с огромной благодарностью, возвращаются снова и снова.

Пользуясь случаем, от имени ученых-историков Татарстана и активистов Общества татарских краеведов РТ, коллег по Исполкому Всемирного конгресса татар поздравляем коллектив Музея головных уборов народов мира «Дом Шляп» с Днем рождения и Первым юбилеем! Желаем дальнейших творческих успехов, счастья, новых начинаний и побед!

Телефоны для контактов: +79128285603 – Музей «Дом шляп»

Альберт Бурханов,

председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ,

заслуженный деятель науки РТ, профессор