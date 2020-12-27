На фестиваль «Кукморские валенки» (#itekfest) приглашают всех желающих

Шестое по счёту праздничное шоу пройдет по традиции в райцентре Кукмор, жители которого не без оснований именуют свой город столицей валенок России. За годы проведения местный фестиваль обрёл общереспубликанское значение, а в 2021-м ему придан статус межрегионального. Среди его участников, помимо, разумеется, татарстанцев, нынче ожидаются делегаты из Кировской области, Марий Эл, Удмуртии и других соседних регионов.

5 января в 12–30 на Комсомольской площади в Кукморе откроется центральное действо фестиваля – творческие соревнования по изготовлению валяльной продукции «Город мастеров». Его участники организуют для гостей свои мастер-классы и конкурс на лучший дизайн валенок. К соревнованиям привлекаются команды районов или предприятий в составе шести человек (по трое юношей и девушек). Обязательным условием для команды является наличие двух ростовых фигур в форме пары валенок.

Помимо конкурсов и викторин, в тот же день запланированы игры, лотереи, хороводы, эстафеты, покатушки на тюбингах, костюмированное шествие сказочных персонажей. Перед гостями также выступят скороморохи, танцоры, коробейники. Кроме того, будет работать специализированная ярмарка-продажа. В ассортименте – валенки, бурки, валяная обувь, а также шерстяные носки и варежки, накидки из овчины, согревающие предметы обихода.

Также ученики из учреждений дополнительного образования ряда муниципальных районов Татарстана организуют собственную ярмарку, где выставят на продажу сувенирную продукцию, поделки, картины, деревянные и вязаные изделия, изготовленные своими руками. Завершится праздник концертом с участием звёзд татарской эстрады.

Организаторами обещано, что все коллективы фестиваля будут награждены дипломами, денежными сертификатами и памятными подарками от торгового бренда «Кукморские валенки».

Добраться на фестиваль «Кукморские валенки» из Казани и Арска и вернуться обратно можно будет электричкой. РЖД организует дополнительный рейс. Всех гостей и участников призывают соблюдать положенные меры санитарной безопасности.

rt-online.ru