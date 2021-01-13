tatruen
Главная / Новости / На территории базы отдыха “Чайка” Нижнекамского мухтасибата прошло мероприятие для мусульман
На территории базы отдыха “Чайка” Нижнекамского мухтасибата прошло мероприятие для мусульман

На территории базы отдыха “Чайка” Нижнекамского мухтасибата прошло мероприятие для мусульман

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 13.01.2021 0 1

На территории базы отдыха “Чайка” г. Нижнекамск прошло мероприятие для мусульман. Зимний отдых в «Чайке» — традиционное мероприятие Нижнекамских мусульман. К нему заранее готовятся, его ждут и любят. Более сотни людей отозвались на приглашение и 10 января посетили базу отдыха «Чайка». Такая активность объясняется тем, что на этом мероприятии создаётся прекрасная возможность отдохнуть на природе всей семьёй, с соблюдением норм шариата.

Активные игры разжигают азарт, но не слышна ругань или плохие слова. Настроение праздничное и без музыки. Еда разрешённая, общение мужчин и женщин ограниченно семейным кругом или гендерной принадлежностью.

Настоящая зимняя погода дала возможность прочувствовать всю радость забав на снегу. Дети и взрослые, мужчины и женщины, все в своём кругу с удовольствием валялись в пушистом снегу, катались с горок, читали намаз среди заснеженных елей, угощались ароматным шашлычком и пили горячий чай.

dumrt.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.