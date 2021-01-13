На территории базы отдыха “Чайка” Нижнекамского мухтасибата прошло мероприятие для мусульман

На территории базы отдыха “Чайка” г. Нижнекамск прошло мероприятие для мусульман. Зимний отдых в «Чайке» — традиционное мероприятие Нижнекамских мусульман. К нему заранее готовятся, его ждут и любят. Более сотни людей отозвались на приглашение и 10 января посетили базу отдыха «Чайка». Такая активность объясняется тем, что на этом мероприятии создаётся прекрасная возможность отдохнуть на природе всей семьёй, с соблюдением норм шариата.

Активные игры разжигают азарт, но не слышна ругань или плохие слова. Настроение праздничное и без музыки. Еда разрешённая, общение мужчин и женщин ограниченно семейным кругом или гендерной принадлежностью.

Настоящая зимняя погода дала возможность прочувствовать всю радость забав на снегу. Дети и взрослые, мужчины и женщины, все в своём кругу с удовольствием валялись в пушистом снегу, катались с горок, читали намаз среди заснеженных елей, угощались ароматным шашлычком и пили горячий чай.

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