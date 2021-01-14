Немножко татарин?

Всеобщая перепись населения России, грядущая в этом году, уже несколько лет обсуждается политиками и учеными, главами регионов и национальными активистами. Дискуссионным стал вопрос о национальной самоидентификации россиян. Посчитал принципиальным отметить важность переписи в своем ежегодном Послании и Президент РТ Рустам Минниханов: «Результаты переписи населения важны не только для стратегического планирования в экономике, демографии, социальной сфере, но и для каждой нации».

Президентский акцент на значении переписи «для каждой нации» — совершенно оправдан. По крайней мере для Татарстана, как одного из многонациональных субъектов Российской Федерации. По-видимому, это обстоятельство послужило одним из доводов при решении объявить 2021 год в Татарстане — Годом родных языков и народного единства.

Эффект пандемии

Третья по счету всеобщая перепись в истории новой России должна была пройти осенью 2020 года (предыдущие состоялись в 2002 и 2010 годах). Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, перепись перенесли на апрель 2021 года. При этом, как уверяет Росстат, причина сдвига сроков не столько в соображениях о безопасности участников, сколько в организационной неготовности, вызванной весенним карантином. «Перепись перенесли, в первую очередь, из-за того, что у нас заводы, которые изготавливали экипировку, планшеты, они просто встали на карантин, когда произошел общий карантин по всей стране. Поэтому к октябрю мы просто физически не смогли обеспечить всеми необходимыми вещами переписчиков», — рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

При этом Росстат с оптимизмом смотрит в будущее, уверяя, что больше переносов не будет. «Мы видим, что заболеваемость растет. Но мы уже научились с этим жить. Все понимают, что необходимо носить маски, как защищать себя. Я думаю, что к апрелю мы все будем готовы», – объясняет позицию ведомства замглавы Росстата.

Перепись 2021 года станет в полном смысле инновационной. Россияне не увидят привычных переписных листов (они будут применяться только в редких случаях). Все в соответствии с цифровой эпохой: каждый переписчик придет с планшетом, информация из уст граждан будет заноситься сразу в него. У тех же, кто не желает вживую общаться с переписчиками, есть возможность самостоятельно заполнить анкеты на сайте «Госуслуги РФ» из дома или обратившись в любой МФЦ. Вошли в положение и тех соотечественников, кто не готов пускать переписчиков к себе домой, а также не хочет заполнять анкеты сам. Для этой категории граждан будут организованы переписные участки.

Новации и традиции

Традиционные вопросы, задававшиеся и раньше, составляют фундамент переписи, на котором каждый раз надстраивается обновленное здание. Именно для того, чтобы отследить изменения в «фундаменте», т.е. для корректного сравнительного анализа, определения долговременных тенденций традиционные вопросы (пол, возраст, национальность, родной язык, гражданство и т.д.) не меняются из переписи в перепись. Хотя, рассказывают в Росстате, порою бывает так, что и на совершенно недвусмысленный, на первый взгляд, вопрос о семейном положении, мужчины и женщины отвечают по-разному. К примеру, живут супруги в гражданском браке, воспитывают общих детей. При этом женщина считает, что она состоит в браке, а мужчина, напротив: «у меня нет штампа в паспорте, я свободный человек». Не исключено, что и по итогам предстоящей переписи «женатых» мужчин окажется меньше, чем «замужних» женщин. Таковы суровые реалии российской самоидентификации.

Наряду с традиционными появятся и новые вопросы, диктуемые временем. Так, в вопрос об источниках средств существования включены такие варианты ответа, как: ««заработная плата», «предпринимательский доход, самозанятость». В ходе переписи гражданам предстоит ответить на вопрос не только о владении русским и другими языками, но и их использовании в повседневной жизни.

Татары уходят по-английски

Применительно к татарам и Татарстану последние три переписи демонстрируют неутешительные динамику численности и, в особенности, количества татар, владеющих татарским языком. Факты – вещь упрямая, они четко расставляют по местам декларации и реальность.

Итак, три последние по времени переписи: последняя советская 1989 года, две общероссийские – 2002 и 2010 годов.

В 1989 года число татар в РСФСР – 5 520 000 человек, в 2002 г. – 5 550 000 человек, из них 4 880 000 человек указали на владение родным языком (т.е. не знали языка 670 тысяч татар). В 2010 г. – перепись насчитала 5 310 649 татар, проживающих в России (численность упала почти на 240 тысяч), среди них татарским языком владели 4 280 718 человек. Потеряли связь с языком уже более миллиона татар. Ушли по-английски, не попрощавшись.

Здесь следует обратить внимание на два обстоятельства. С одной стороны, наблюдается сокращение абсолютного количества татар при сохранении позитивной динамики рождаемости. Следовательно, уменьшение численности происходит не в результате отрицательного естественного прироста. Среди факторов, влияющих на этот процесс, эксперты указывают усиливающуюся ассимиляцию, а также встречающиеся статистические аномалии. К примеру, в 2002 году число татар в Башкортостане упало сразу на 130 тысяч, а численность башкир выросла по сравнению с 1989 годом более чем на 350 тысяч человек. Остается надеться, что статистика по результатам предстоящей переписи станет более корректной и вновь начнет вызывать доверие. Укрепляющееся взаимопонимание между руководством двух республик позволяет на это рассчитывать.

Другой, не менее важный фактор – дробление татар в переписных листах на мелкие этноконфессиональные и этнокультурные группы, выделяемые по довольно искусственным критериям. Инициатором этого процесса выступал директор Института антропологии РАН Валерий Тишков. Руководство Татарстана и ведущие ученые республики неоднократно критиковали такой подход. Выделение в качестве отдельных народов — кряшен, мишар, астраханских, касимовских, сибирских татар, дискуссии вокруг других групп вносили сумятицу в головы отдельных представителей татарского народа.

На сей раз при составлении вопросника переписи похоже возобладала более взвешенная точка зрения. Сам Валерий Тишков, будучи в Казани летом прошлого года, так сформулировал свою позицию: «Кто-то может сказать, что он просто татарин. Второй скажет, что он, например, «казанлы», третий — «казанский татарин», «сибирский татарин» или «кряшен». Но эти все ответы будут группироваться воедино. Подгруппы у народов будут. Например, поморы и казаки пойдут как подгруппа русских, точно так же будут учтены и кряшены как подгруппа татар. Но нагайбаки считаются как отдельный малый народ, таким коренным народом они и останутся».

В начале этого года согласился с возросшей корректностью вопросов переписи и спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин: «Я смотрел опросный лист. Сегодняшние подготовленные документы нас устраивают. Из листа исключили татар пензенских, татар тюменских, татар-мишар, татар-тептяр». По его словам, по требованию Татарстана в опросном листе упростили графу национальность: «Выбираешь свою национальность, кем ты себя считаешь, кем ты родился – русский, мордвин, чувашин, татарин. Я думаю, что это позволит более объективно выявить количество людей по национальности, возрасту и семейному положению».

С другой негативной тенденцией справится гораздо сложнее по другим причинам. Катастрофическое падение числа татар, владеющих родным языком, нельзя остановить только благородными призывами к сознательности народа, к увещеваниям «ощущать себя татарами». Очевидно, что требуются серьезные меры как на федеральном уровне, так и в Татарстане.

Данные последних переписей показывают, что в среднем уровень владения татарским языком по России в 2010 году составил около 80%, а без учета Татарстана и Башкортостана — 54,7%. Эксперты высказывают прогнозы, что при сохранении подобных тенденций численность владеющих татарским за пределами двух вышеуказанных республик сегодня может составлять менее трети от численности народа в целом. Оговоримся при этом, что вызывает обоснованные сомнения и уровень владения языком среди тех, кто указал на знание татарского языка (насколько уровень языка выхолит за рамки «кухонного»).

Чуть-чуть не считается

В прошлом году научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков предложил ввести новую этническую группу «татаро-башкиры», чтобы, по его словам, учесть тех граждан, которые имеют отношение к обоим народам. Президент Татарстана Рустам Минниханов так отреагировал на эту инициативу: «Мое мнение: подписаться немножко украинцем, немножко русским неправильно. Человек должен кем-то себя ощущать — украинцем, русским, башкиром, татарином. Надо определиться».

Реагируя на сложность ситуации с самоопределением людей, родившихся и живущих в смешанных семьях, вице-премьер Татарстана, глава национального совета Всемирного конгресса татар (ВКТ) Василь Шайхразиев признал, что татары из российских регионов, особенно в межнациональных семьях, задаются вопросами: «Как нас запишут в ходе переписи, а как записать детей?»

Мы должны дойти до каждого из них и добиться того, чтобы каждый татарин был учтен при переписи, — убежден глава конгресса.

Развивая свою позицию, ВКТ инициировал подписание соглашения с казанской коллегией адвокатов Sergis о создании в Татарстане юридического центра для представления в судах интересов татар, национальность которых, по их мнению, будет «указана неправильно».

Руководитель Sergis Гульнара Сергеева считает, что работа ограничится консультациями. Но, при необходимости, юристы готовы работать и в судах. «Наша задача — чтобы не были нарушены права граждан», — пояснила она роль адвокатской коллегии. Учитывая, что татары проживают по всей стране, юридический центр намерен «работать с татарами со всех регионов». При этом консультации будут предоставляться на безвозмездной основе.

Перепись покажет, насколько востребованной окажется помощь юристов. Однако важен тот факт, что ВКТ выступил с актуальной инициативой, демонстрирующий намерение Татарстана отстаивать права татар и за его пределами.

Уже совсем скоро каждому гражданину страны предстоит определиться. Ответ на вопрос «Ваша национальная принадлежность» в переписных листах открытый, здесь нет «допустимых» вариантов ответа. В переписном листе фиксируется та национальность, которую указал респондент. В оставшееся же время Татарстану крайне важно продолжить диалог с татарами, живущими в различных регионах страны, информировать их о своей позиции. Если удастся не допустить дальнейшего снижения численности народа, возможно, появится и более ясное понимание того, как сохранить и возродить язык.

Физика и лирика

За фасадом любого серьезного дела скрываются живые человеческие эмоции. Перепись – это не только сухие цифры статистики. Недаром народ сочиняет частушки, популяризирующие перепись и отражающие «глубинное» понимание проблем, стоящих перед страной:

«Жду я переписи сроков, чтоб в анкете написать:

Пусть нагонят эфиопов – будем Пушкиных рожать!»

Хорошо бы справиться своими силами, российскими. Может и Тукаи народятся…

Кстати

Участие в переписи – дело добровольное и анонимное, никаких санкций за отказ не предусмотрено. Этим и отличается перепись от других форм сбора статистики государством (налоговыми службами, МВД, органами ЗАГС).

Автор: Нияз Ахмадуллин