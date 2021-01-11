Нижневартовская организация татарской культуры «Ватан (Отечество)» стала победителем второго конкурса грантов губернатора ХМАО – Югры

Местная Нижневартовска городская общественная организация татарской культуры «Ватан (Отечество)» одержала победу в конкурсе грантов с проектом «Самотлор собирает друзей» (председатель организации — Альберт Халиуллин).

Этнокультурный проект «Самотлор собирает друзей» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение национальных культур, укрепление дружбы между народами, распространение знаний о положительном историческом опыте межнационального общения народов, проживающих в Югре.

В рамках проекта будет подготовлена развлекательная программа, которая захватит всех: и детей, и взрослых, так как люди всех возрастов с удовольствием играют в народные развлечения. В развлекательную программу войдут потешные игры, поднятие гири, городошный спорт, лазанье на столб, бой мешками, бег по качающемуся бревну, бег с яйцом в ложке, бег с ведрами, перетягивание каната и другие игры.

В завершение представители общественной организации татарской культуры «Ватан (Отечество)» примут участие в празднике Дружбы народов, который включает праздничное шествие национальных организаций, парад-приветствие национальных лидеров на двух языках (родном и русском), а также продемонстрируют свои таланты на Празднике народной музыки и танца.

Формат массового праздника привлечет большую целевую аудиторию: это представители 25 национальных общественных организаций, детей, подростков, молодежи, широкий круг заинтересованных зрителей — жителей и гостей Нижневартовска.

Результатом вовлечения большого количества людей в массовые этнокультурные мероприятия станет повышение интереса к народной культуре и традициям, национальной кухне, что укрепит традиции добрососедства и сформирует доброжелательное отношение к людям разных национальностей.

Альберт Халиуллин