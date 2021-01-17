Новый молодежный медиапроект «Татмедиа Junior» презентовали Фариду Мухаметшину

Уникальный молодежный медиапроект «Татмедиа Junior» презентовали сегодня Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину во время посещения АО «Татмедиа».

Презентацию для руководителя парламента провел главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин.

«Этот проект нужен для поддержания интереса молодежи к татарскому языку в условиях продолжающегося развития новых медиа в обществе. Наш создаваемый контент могут видеть во всем мире», — сказал Фазуллин.

Презентованная платформа — сеть молодежных видеопроектов, которая объединяет читателей журналов «Салават Купере», «Сабантуй», «Ялкын» и «Идель».

«Такие свежие инициативы нам нужны, нужно больше молодых, активных личностей среди молодежи», — сказал Мухаметшин.

Как ранее сообщил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, есть три студии с современным оборудованием, где ребята могут учиться и создавать уникальный контент разного направления.

«Ими уже создано 30 видеоканалов по изучению родного языка, мира, космоса, природы. По сути, они охватывают всю полноту жизни молодежи, — сказал Садыков.

По словам генерального директора, проект «Татмедиа Junior» поможет подготовить журналистов, умеющих работать в YouTube, Instagram и ТikТок. Это будет новое поколение творческих сотрудников с новыми знаниями и технологиями.