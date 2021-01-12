«Нужны подготовленные учителя»

В Набережных Челнах займутся опережающей подготовкой учителей для полилингвальной школы, которая строится в рамках проекта «Адымнар». Об этом заявила депутат Госдумы Альфия Когогина. Парламентарий провела совещание по реализации проекта в автограде и отметила, что педагоги должны уметь донести информацию до учеников на разных языках.

Совместно с заместителем председателя госсовета РТ Татьяной Ларионовой Когогина посетила образовательный комплекс «Адымнар – путь к знанию и согласию», открывшийся в этом учебном году в Казани. Руководство учреждения ознакомило гостей с концепцией проекта.

«У нас с Татьяной Петровной есть мечта – построить суперсовременную полилингвальную школу для талантливых детей Закамья, которые могли бы обучаться по углубленной школьной программе на татарском, русском, английском языках. Придется немало работать от этапа финансирования до опережающей подготовки учителей, способных грамотно и интересно на любом языке раскрыть предмет ребенку, и мы с готовностью приступаем к этой работе», – отметила Когогина.

Проект по созданию полилингвальных общеобразовательных комплексов реализуется в Татарстане с 2019 года при содействии фонда «Возрождение». Его инициировал государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Строительство школы в Челнах началось в минувшем году, на проспекте Чулман. Сдать объект планируют к 1 сентября.

chelny-biz.ru